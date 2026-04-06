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Tabla posiciones del Grupo B de Copa Libertadores 2026 con Universitario

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Coquimbo Unido.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo B con Universitario de Deportes.
Tabla de posiciones del Grupo B con Universitario de Deportes. | Composición Líbero
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El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 es el más parejo. Universitario, Nacional, Deportes Tolima y Coquimbo Unido se ilusionan con hacer historia en el certamen continental. La U es el tricampeón del fútbol peruano y se reforzó para llegar lo más lejos posible en el campeonato.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

ClubesPJDGPuntos
1. Universitario000000
2. Nacional000000
3. Deportes Tolima000000
4. Coquimbo Unido000000

Por la primera fecha del grupo, Universitario y Nacional inician su camino en la Copa Libertadores como visitantes. El conjunto estudiantil se medirá contra Deportes Tolima en Colombia.

Mientras que Nacional, para muchos el favorito para quedarse con el primer puesto, enfrentará a Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno.

Copa Libertadores 2026: partidos de la primera fecha en el Grupo B

Martes 7 de abril

  • Deportes Tolima vs. Universitario | 9.00 p. m.

Miércoles 8 de abril

  • Coquimbo Unido vs. Nacional | 5.00 p. m.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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