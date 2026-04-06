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Tabla posiciones del Grupo B de Copa Libertadores 2026 con Universitario
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Coquimbo Unido.
El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 es el más parejo. Universitario, Nacional, Deportes Tolima y Coquimbo Unido se ilusionan con hacer historia en el certamen continental. La U es el tricampeón del fútbol peruano y se reforzó para llegar lo más lejos posible en el campeonato.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
|Clubes
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|00
|00
|00
|2. Nacional
|00
|00
|00
|3. Deportes Tolima
|00
|00
|00
|4. Coquimbo Unido
|00
|00
|00
Por la primera fecha del grupo, Universitario y Nacional inician su camino en la Copa Libertadores como visitantes. El conjunto estudiantil se medirá contra Deportes Tolima en Colombia.
Mientras que Nacional, para muchos el favorito para quedarse con el primer puesto, enfrentará a Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno.
Copa Libertadores 2026: partidos de la primera fecha en el Grupo B
Martes 7 de abril
- Deportes Tolima vs. Universitario | 9.00 p. m.
Miércoles 8 de abril
- Coquimbo Unido vs. Nacional | 5.00 p. m.
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