¡Perú dirá presente! Kevin Ortega fue designado para ser árbitro principal en el Mundial 2026

¡Histórico para el arbitraje nacional! La FIFA ha oficializado la lista de los colegiados que impartirán justicia en el Mundial 2026, y las miradas en el Perú están puestas en Kevin Ortega y Michael Orué. El árbitro principal y su asistente han sido seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación, consolidando su presencia en la élite del fútbol internacional y asegurando la representación peruana en el torneo más importante del planeta.

La lista definitiva, que incluye a los 52 árbitros principales de las diversas confederaciones, destaca por una mezcla de experiencia y renovación. Entre los nombres más pesados del panorama europeo y sudamericano, la presencia de Ortega ratifica su buen momento tras dirigir finales continentales y encuentros de alta tensión en las Eliminatorias. Este nombramiento no solo es un logro personal, sino un respiro de prestigio para la CONMEBOL en su conjunto.

El criterio de selección de la FIFA para esta Copa del Mundo se ha basado en la consistencia en el uso del VAR y el manejo físico en partidos de alta intensidad. Kevin Ortega, quien ya tuvo experiencias previas como cuarto oficial en Qatar, asume ahora el rol protagónico en el campo. Su designación es un mensaje claro sobre la proyección del arbitraje peruano, que logra mantenerse vigente en los escenarios más exigentes a pesar de las críticas locales.

Para los aficionados y especialistas, esta noticia marca el inicio de la cuenta regresiva mundialista. La preparación de los 52 elegidos incluirá seminarios intensivos en los meses previos, donde se unificarán criterios sobre jugadas polémicas y fueras de juego semi-automáticos. Con Ortega y Orué a la cabeza, Perú dice presente en la fiesta del fútbol, garantizando que el silbato nacional suene fuerte en cada estadio.

Árbitros principales designados para el Mundial 2026

A continuación, la lista completa de los 52 árbitros seleccionados con sus respectivos países en español: