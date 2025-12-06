- Hoy:
Fixture del Mundial 2026: programación, horario y fechas confirmadas de todos los partidos
Se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y quedaron definidos los 12 grupos que estarán compuestos por 48 selecciones. Repasa el horario en Perú y fechas confirmadas de los encuentros.
El Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la participación de 48 selecciones que estarán divididas en 12 grupos. Con el fixture confirmado por la FIFA, te presentamos los horarios en Perú y las fechas programadas de los 104 partidos que prometen ser grandes encuentros para los fanáticos del fútbol.
La Copa Mundial de la FIFA 2026, realizada en Estados Unidos, México y Canadá, tiene como fecha oficial de inicio el 11 de junio y de finalización el 19 de julio de 2026, por lo que su duración es de 39 días de puro fútbol. Mientras que el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la gran final tiene como sede el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Aquí puedes revisar el calendario completo con fechas, horarios peruanos y sedes para seguir cada encuentro paso a paso.
Final del Mundial 2026
- Fecha: 19 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido SF 1 vs. Ganador del Partido SF 2 | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
Tercer puesto Mundial 2026
- Fecha: 18 de julio | Hora: Por confirmar | Perdedor del Partido SF 1 vs. Perdedor del Partido SF 2 | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Semifinales del Mundial 2026
- Fecha: 15 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido CUF 3 vs. Ganador del Partido CUF 4 | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Fecha: 14 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido CUF 1 vs. Ganador del Partido CUF 2 | Sede: AT&T Stadium, Arlington
Cuartos de final del Mundial 2026
- Fecha: 11 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 7 vs. Ganador del Partido R16 8 | Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City
- Fecha: 11 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 3 vs. Ganador del Partido R16 4| Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
- Fecha: 10 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 5 vs. Ganador del Partido R16 6 | Sede: SoFi Stadium, Inglewood
- Fecha: 09 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 1 vs. Ganador del Partido R16 2 | Sede: Gillette Stadium, Foxborough
16vos de final Mundial 2026
- Fecha: 07 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 13 vs. Ganador del Partido R32 15 | Sede: BC Place, Vancouver
- Fecha: 07 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 14 vs. Ganador del Partido R32 16 | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Fecha: 06 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 9 vs. Ganador del Partido R32 10 | Sede: Lumen Field, Seattle
- Fecha: 06 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 11 vs. Ganador del Partido R32 12 | Sede: AT&T Stadium, Arlington
- Fecha: 05 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 7 vs. Ganador del Partido R32 8 | Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
- Fecha: 05 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 4 vs. Ganador del Partido R32 6 | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
- Fecha: 04 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 1 vs. Ganador del Partido R32 3 | Sede: NRG Stadium, Houston
- Fecha: 04 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 2 vs. Ganador del Partido R32 5 | Sede: Lincoln Financial Field, Philadelphia
32vos de final del Mundial 2026
- Fecha: 03 de julio| Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G 15 | Sede: AT&T Stadium, Arlington
- Fecha: 03 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo K vs. Tercero de los Grupos D/E/I/J/L | Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City
- Fecha: 03 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo J vs. Segundo del Grupo H | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
- Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo B vs. Tercero de los Grupos E/F/G/I/J | Sede: BC Place, Vancouver
- Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo H vs. Segundo del Grupo J | Sede: SoFi Stadium, Inglewood
- Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L | Sede: BMO Field, Toronto
- Fecha: 01 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo G vs. Tercero de los Grupos A/E/H/I/J | Sede: Lumen Field, Seattle
- Fecha: 01 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo D vs. Tercero de los Grupos B/E/F/I/J | Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara
- Fecha: 01 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo L vs. Tercero de los Grupos E/H/I/J/K | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo A vs. Tercero de los Grupos C/E/F/H/I | Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
- Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I | Sede: AT&T Stadium, Arlington
- Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo I vs. Tercero de los Grupos C/D/F/G/H | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
- Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F | Sede: NRG Stadium, Houston
- Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo F vs. Segundo del Grupo C | Sede: Estadio BBVA, Guadalupe
- Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo E vs. Tercero de los Grupos A/B/C/D/F | Sede: Gillette Stadium, Foxborough
- Fecha: 28 de junio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B | Sede: SoFi Stadium, Inglewood
Calendario de partidos Mundial 2026
Grupo A del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|11 de junio
|México vs Sudáfrica
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|14:00 p.m.
|11 de junio
|Corea del Sur vs Ganador Repechaje Europeo D
|Estadio Akron, Zapopan
|21:00 p.m.
|18 de junio
|Ganador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 a.m.
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|Estadio Akron, Zapopan
|20:00 p.m.
|24 de junio
|Ganador Repechaje Europeo D vs. México
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|20:00 p.m.
|24 de junio
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|Estadio BBVA, Guadalupe
|20:00 p.m.
Grupo B del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|12 de junio
|Canadá vs. Ganador Repechaje Europeo A
|BMO Field, Toronto
|15:00 p.m.
|13 de junio
|Qatar vs. Suiza
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|14:00 p.m.
|18 de junio
|Suiza vs.
Ganador Repechaje Europeo A
|SoFi Stadium, Inglewood
|14:00 p.m.
|18 de junio
|Canadá vs. Qatar
|BC Place, Vancouver
|17:00 p.m.
|24 de junio
|Suiza vs. Canadá
|BC Place, Vancouver
|14:00 p.m.
|24 de junio
|Ganador Repechaje Europeo A vs. Qatar
|Lumen Field, Seattle
|14:00 p.m.
Grupo C del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|MetLife Stadium, East Rutherford
|17:00 p.m.
|13 de junio
|Haití vs. Escocia
|Gillette Stadium, Foxboroug
|20:00 p.m.
|19 de junio
|Brasil vs. Haití
|Gillette Stadium, Foxboroug
|17:00 p.m.
|19 de junio
|Escocia vs. Marruecos
|Lincoln Financial Field
|20:00 p.m.
|24 de junio
|Escocia vs. Brasil
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 p.m.
|24 de junio
|Marruecos vs. Haití
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|17:00 p.m.
Grupo D del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|SoFi Stadium, Inglewood
|20:00 p.m.
|13 de junio
|Australia vs. Ganador Repechaje Europeo C
|BC Place, Vancouver
|23:00 p.m.
|19 de junio
|Ganador Repechaje Europeo C vs. Paraguay
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|23:00 p.m.
|19 de junio
|Estados Unidos vs. Australia
|Lumen Field, Seattle
|14:00 p.m.
|25 de junio
|Ganador Repechaje Europeo C vs. Estados Unidos
|SoFi Stadium, Inglewood
|21:00 p.m.
|25 de junio
|Paraguay vs. Australia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|21:00 p.m.
Grupo E del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|NRG Stadium, Houston
|12:00 p.m.
|14 de junio
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|18:00 p.m.
|20 de junio
|Alemania vs. Costa de Marfil
|BMO Field, Toronto
|15:00 p.m.
|20 de junio
|Curazao vs. Ecuador
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|19:00 p.m.
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|MetLife Stadium, East Rutherford
|15:00 p.m.
|25 de junio
|Curazao vs. Costa de Marfil
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|15:00 p.m.
Grupo F del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|AT&T Stadium, Arlington
|15:00 p.m.
|14 de junio
|Ganador Repechaje Europeo B vs. Túnez
|Estadio BBVA, Guadalupe
|21:00 p.m.
|20 de junio
|Países Bajos vs.
Ganador Repechaje Europeo B
|NRG Stadium, Houston
|12:00 p.m.
|20 de junio
|Túnez vs. Japón
|Estadio BBVA, Guadalupe
|23:00 p.m.
|25 de junio
|Túnez vs. Países Bajos
|AT&T Stadium, Arlington
|18:00 p.m.
|25 de junio
|Japón vs.
Ganador Repechaje Europeo B
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|18:00 p.m.
Grupo G del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|15 de junio
|Bélgica vs. Egipto
|SoFi Stadium, Inglewood
|20:00 p.m.
|15 de junio
|Irán vs. Nueva Zelanda
|Lumen Field, Seattle
|14:00 p.m.
|21 de junio
|Bélgica vs. Irán
|SoFi Stadium, Inglewood
|14:00 p.m.
|21 de junio
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|BC Place, Vancouver
|20:00 p.m.
|26 de junio
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|BC Place, Vancouver
|22:00 p.m.
|26 de junio
|Egipto vs. Irán
|Seattle o BC Place, Vancouver
|22:00 p.m.
Grupo H del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|15 de junio
|España vs. Cabo Verde
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 a.m.
|15 de junio
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 p.m.
|21 de junio
|España vs. Arabia Saudita
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 a.m.
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 p.m.
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|Estadio BBVA, Guadalajara
|19:00 p.m.
|26 de junio
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|NRG Stadium, Houston
|19:00 p.m.
Grupo I del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|14:00 p.m
|16 de junio
|Ganador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega
|Gillette Stadium, Foxborough
|17:00 p.m.
|22 de junio
|Francia vs.
Ganador Repechaje FIFA 2
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|16:00 p.m.
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|19:00 p.m.
|26 de junio
|Noruega vs. Francia
|Gillette Stadium, Foxborough
|14:00 p.m.
|26 de junio
|Senegal vs.
Ganador Repechaje FIFA 2
|BMO Field, Toronto
|14:00 p.m.
Grupo J del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|20:00 p.m
|16 de junio
|Austria vs. Jordania
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|11:00 a.m.
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|AT&T Stadium, Arlington
|12:00 p.m.
|22 de junio
|Jordania vs. Argelia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|22:00 p.m.
|27 de junio
|Jordania vs. Argentina
|AT&T Stadium, Arlington
|21:00 p.m.
|27 de junio
|Argelia vs. Austria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|21:00 p.m.
Grupo K del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|17 de junio
|Portugal vs.
Ganador Repechaje FIFA 1
|NRG Stadium, Houston
|12:00 p.m
|17 de junio
|Uzbekistán vs.
Ganador Repechaje FIFA 1
|Estadio Azteca, Mexico City
|21:00 p.m.
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|NRG Stadium, Houston
|12:00 p.m.
|23 de junio
|Colombia vs.
Ganador Repechaje FIFA 1
|Estadio Akron, Zapopan
|21:00 p.m.
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|18:30 p.m.
|27 de junio
|Ganador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|18:30 p.m.
Grupo L del Mundial 2026:
|Fecha
|partido
|estadio
|hora
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|AT&T Stadium, Arlington
|15:00 p.m
|17 de junio
|Ghana vs. Panamá
|BMO Field, Toronto
|18:00 p.m.
|23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana
|Gillette Stadium, Foxborough
|15:00 p.m.
|23 de junio
|Panamá vs. Croacia
|BMO Field, Toronto
|18:00 p.m.
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|MetLife Stadium, East Rutherford
|16:00 p.m.
|27 de junio
|Croacia vs. Ghana
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|16:00 p.m.
No olvides revisar tu agenda deportiva
