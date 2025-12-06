0
Fixture del Mundial 2026: programación, horario y fechas confirmadas de todos los partidos

Se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y quedaron definidos los 12 grupos que estarán compuestos por 48 selecciones. Repasa el horario en Perú y fechas confirmadas de los encuentros.

Luis Blancas
Fixture del Mundial 2026: partidos de fase grupos, calendario, horarios Perú y cuándo empieza
Fixture del Mundial 2026: partidos de fase grupos, calendario, horarios Perú y cuándo empieza | Foto: FIFA
El Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la participación de 48 selecciones que estarán divididas en 12 grupos. Con el fixture confirmado por la FIFA, te presentamos los horarios en Perú y las fechas programadas de los 104 partidos que prometen ser grandes encuentros para los fanáticos del fútbol.

Así quedaron los Grupos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, realizada en Estados Unidos, México y Canadá, tiene como fecha oficial de inicio el 11 de junio y de finalización el 19 de julio de 2026, por lo que su duración es de 39 días de puro fútbol. Mientras que el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la gran final tiene como sede el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Aquí puedes revisar el calendario completo con fechas, horarios peruanos y sedes para seguir cada encuentro paso a paso.

Final del Mundial 2026

  • Fecha: 19 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido SF 1 vs. Ganador del Partido SF 2 | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford

Tercer puesto Mundial 2026

  • Fecha: 18 de julio | Hora: Por confirmar | Perdedor del Partido SF 1 vs. Perdedor del Partido SF 2 | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Semifinales del Mundial 2026

  • Fecha: 15 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido CUF 3 vs. Ganador del Partido CUF 4 | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Fecha: 14 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido CUF 1 vs. Ganador del Partido CUF 2 | Sede: AT&T Stadium, Arlington

Cuartos de final del Mundial 2026

  • Fecha: 11 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 7 vs. Ganador del Partido R16 8 | Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Fecha: 11 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 3 vs. Ganador del Partido R16 4| Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
  • Fecha: 10 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 5 vs. Ganador del Partido R16 6 | Sede: SoFi Stadium, Inglewood
  • Fecha: 09 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R16 1 vs. Ganador del Partido R16 2 | Sede: Gillette Stadium, Foxborough

16vos de final Mundial 2026

  • Fecha: 07 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 13 vs. Ganador del Partido R32 15 | Sede: BC Place, Vancouver
  • Fecha: 07 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 14 vs. Ganador del Partido R32 16 | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Fecha: 06 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 9 vs. Ganador del Partido R32 10 | Sede: Lumen Field, Seattle
  • Fecha: 06 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 11 vs. Ganador del Partido R32 12 | Sede: AT&T Stadium, Arlington
  • Fecha: 05 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 7 vs. Ganador del Partido R32 8 | Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Fecha: 05 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 4 vs. Ganador del Partido R32 6 | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
  • Fecha: 04 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 1 vs. Ganador del Partido R32 3 | Sede: NRG Stadium, Houston
  • Fecha: 04 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Partido R32 2 vs. Ganador del Partido R32 5 | Sede: Lincoln Financial Field, Philadelphia

32vos de final del Mundial 2026

  • Fecha: 03 de julio| Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G 15 | Sede: AT&T Stadium, Arlington
  • Fecha: 03 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo K vs. Tercero de los Grupos D/E/I/J/L | Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Fecha: 03 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo J vs. Segundo del Grupo H | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
  • Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo B vs. Tercero de los Grupos E/F/G/I/J | Sede: BC Place, Vancouver
  • Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo H vs. Segundo del Grupo J | Sede: SoFi Stadium, Inglewood
  • Fecha: 02 de julio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L | Sede: BMO Field, Toronto
  • Fecha: 01 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo G vs. Tercero de los Grupos A/E/H/I/J | Sede: Lumen Field, Seattle
  • Fecha: 01 de julio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo D vs. Tercero de los Grupos B/E/F/I/J | Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara
  • Fecha: 01 de julio| Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo L vs. Tercero de los Grupos E/H/I/J/K | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo A vs. Tercero de los Grupos C/E/F/H/I | Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I | Sede: AT&T Stadium, Arlington
  • Fecha: 30 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo I vs. Tercero de los Grupos C/D/F/G/H | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
  • Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo C vs. Segundo del Grupo F | Sede: NRG Stadium, Houston
  • Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo F vs. Segundo del Grupo C | Sede: Estadio BBVA, Guadalupe
  • Fecha: 29 de junio | Hora: Por confirmar | Ganador del Grupo E vs. Tercero de los Grupos A/B/C/D/F | Sede: Gillette Stadium, Foxborough
  • Fecha: 28 de junio | Hora: Por confirmar | Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B | Sede: SoFi Stadium, Inglewood

Calendario de partidos Mundial 2026

Grupo A del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
11 de junioMéxico vs SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de México 14:00 p.m.
11 de junioCorea del Sur vs Ganador Repechaje Europeo DEstadio Akron, Zapopan21:00 p.m.
18 de junioGanador Repechaje Europeo D vs. Sudáfrica Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 11:00 a.m.
18 de junioMéxico vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan 20:00 p.m.
24 de junioGanador Repechaje Europeo D vs. MéxicoEstadio Azteca, Ciudad de México 20:00 p.m.
24 de junioSudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe 20:00 p.m.

Grupo B del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
12 de junioCanadá vs. Ganador Repechaje Europeo A BMO Field, Toronto 15:00 p.m.
13 de junioQatar vs. Suiza Levi’s Stadium, Santa Clara 14:00 p.m.
18 de junioSuiza vs.
Ganador Repechaje Europeo A 		SoFi Stadium, Inglewood 14:00 p.m.
18 de junioCanadá vs. Qatar BC Place, Vancouver 17:00 p.m.
24 de junioSuiza vs. Canadá BC Place, Vancouver 14:00 p.m.
24 de junioGanador Repechaje Europeo A vs. Qatar Lumen Field, Seattle 14:00 p.m.

Grupo C del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
13 de junioBrasil vs. Marruecos MetLife Stadium, East Rutherford 17:00 p.m.
13 de junioHaití vs. Escocia Gillette Stadium, Foxboroug 20:00 p.m.
19 de junioBrasil vs. HaitíGillette Stadium, Foxboroug 17:00 p.m.
19 de junioEscocia vs. Marruecos Lincoln Financial Field 20:00 p.m.
24 de junioEscocia vs. BrasilHard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 p.m.
24 de junioMarruecos vs. Haití Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 17:00 p.m.

Grupo D del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
12 de junioEstados Unidos vs. ParaguaySoFi Stadium, Inglewood20:00 p.m.
13 de junioAustralia vs. Ganador Repechaje Europeo CBC Place, Vancouver23:00 p.m.
19 de junioGanador Repechaje Europeo C vs. ParaguayLevi’s Stadium, Santa Clara23:00 p.m.
19 de junioEstados Unidos vs. AustraliaLumen Field, Seattle14:00 p.m.
25 de junioGanador Repechaje Europeo C vs. Estados UnidosSoFi Stadium, Inglewood 21:00 p.m.
25 de junioParaguay vs. Australia Levi’s Stadium, Santa Clara21:00 p.m.

Grupo E del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
14 de junio Alemania vs. CurazaoNRG Stadium, Houston 12:00 p.m.
14 de junioCosta de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Philadelphia 18:00 p.m.
20 de junioAlemania vs. Costa de MarfilBMO Field, Toronto15:00 p.m.
20 de junioCurazao vs. Ecuador Arrowhead Stadium, Kansas City19:00 p.m.
25 de junioEcuador vs. Alemania MetLife Stadium, East Rutherford15:00 p.m.
25 de junioCurazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Philadelphia 15:00 p.m.

Grupo F del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón AT&T Stadium, Arlington15:00 p.m.
14 de junioGanador Repechaje Europeo B vs. TúnezEstadio BBVA, Guadalupe 21:00 p.m.
20 de junioPaíses Bajos vs.
Ganador Repechaje Europeo B 		NRG Stadium, Houston 12:00 p.m.
20 de junioTúnez vs. Japón Estadio BBVA, Guadalupe 23:00 p.m.
25 de junioTúnez vs. Países BajosAT&T Stadium, Arlington 18:00 p.m.
25 de junioJapón vs.
Ganador Repechaje Europeo B		Arrowhead Stadium, Kansas City 18:00 p.m.

Grupo G del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
15 de junioBélgica vs. EgiptoSoFi Stadium, Inglewood20:00 p.m.
15 de junioIrán vs. Nueva ZelandaLumen Field, Seattle14:00 p.m.
21 de junioBélgica vs. IránSoFi Stadium, Inglewood 14:00 p.m.
21 de junioNueva Zelanda vs. EgiptoBC Place, Vancouver 20:00 p.m.
26 de junioNueva Zelanda vs. BélgicaBC Place, Vancouver22:00 p.m.
26 de junioEgipto vs. IránSeattle o BC Place, Vancouver22:00 p.m.

Grupo H del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta11:00 a.m.
15 de junioArabia Saudita vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 p.m.
21 de junioEspaña vs. Arabia SauditaMercedes-Benz Stadium, Atlanta11:00 a.m.
21 de junioUruguay vs. Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 p.m.
26 de junioUruguay vs. EspañaEstadio BBVA, Guadalajara19:00 p.m.
26 de junioCabo Verde vs. Arabia SauditaNRG Stadium, Houston 19:00 p.m.

Grupo I del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
16 de junioFrancia vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford 14:00 p.m
16 de junioGanador Repechaje FIFA 2 vs. Noruega Gillette Stadium, Foxborough17:00 p.m.
22 de junioFrancia vs.
Ganador Repechaje FIFA 2 		Lincoln Financial Field, Philadelphia16:00 p.m.
22 de junioNoruega vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford19:00 p.m.
26 de junioNoruega vs. Francia Gillette Stadium, Foxborough14:00 p.m.
26 de junioSenegal vs.
Ganador Repechaje FIFA 2 		BMO Field, Toronto14:00 p.m.

Grupo J del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
16 de junioArgentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City 20:00 p.m
16 de junioAustria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara11:00 a.m.
22 de junioArgentina vs. Austria AT&T Stadium, Arlington12:00 p.m.
22 de junioJordania vs. Argelia Levi’s Stadium, Santa Clara22:00 p.m.
27 de junioJordania vs. ArgentinaAT&T Stadium, Arlington21:00 p.m.
27 de junioArgelia vs. Austria Arrowhead Stadium, Kansas City21:00 p.m.

Grupo K del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
17 de junioPortugal vs.
Ganador Repechaje FIFA 1 		NRG Stadium, Houston12:00 p.m
17 de junioUzbekistán vs.
Ganador Repechaje FIFA 1 		Estadio Azteca, Mexico City21:00 p.m.
23 de junioPortugal vs. UzbekistánNRG Stadium, Houston12:00 p.m.
23 de junioColombia vs.
Ganador Repechaje FIFA 1		Estadio Akron, Zapopan21:00 p.m.
27 de junioColombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami Gardens18:30 p.m.
27 de junioGanador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 18:30 p.m.

Grupo L del Mundial 2026:

Fechapartidoestadiohora
17 de junioInglaterra vs. CroaciaAT&T Stadium, Arlington 15:00 p.m
17 de junioGhana vs. PanamáBMO Field, Toronto18:00 p.m.
23 de junioInglaterra vs. GhanaGillette Stadium, Foxborough15:00 p.m.
23 de junioPanamá vs. CroaciaBMO Field, Toronto18:00 p.m.
27 de junioPanamá vs. InglaterraMetLife Stadium, East Rutherford16:00 p.m.
27 de junioCroacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia16:00 p.m.

