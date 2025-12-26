0

Chelsea vs. Aston Villa EN VIVO por la Premier League: hora, apuestas y dónde ver

Chelsea vs. Aston Villa juegan este sábado en Stamford Bridge por la jornada 18 de la Premier League. Hora y canal para ver el partido.

Jesús Yupanqui
Chelsea juega contra Aston Villa por una nueva fecha de la Premier League.
Chelsea juega contra Aston Villa por una nueva fecha de la Premier League.
Un partidazo para despedir el 2025. Chelsea recibirá a Aston Villa en Stamford Bridge por la jornada 18 de la Premier League. Este emocionante duelo del Boxing Day se realizará el sábado 27 de diciembre a las 12:30 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

Tanto Chelsea como Aston Villa están peleando por el título de la Premier League. Por ello, este partido es clave y ambos equipos pondrán lo mejor de su plantel para llevarse los tres puntos.

'The Villans' están terceros con 36 puntos, a tres unidades del líder Arsenal. Los 'Blues' son cuartos pero con 29 puntos.

El entrenador de Aston Villa, Unai Emery, resaltó el gran funcionamiento de Chelsea, puntualizando que es un equipo que presiona y sabe moverse con el balón.

"Táctica e individualmente, son muy fuertes. Su estructura táctica con el balón es fantástica, y será difícil saber cómo podemos detenerlos, recuperar el balón y conseguir las transiciones", expresó el entrenador.

Por su parte, Enzo Maresca, DT del Chelsea, dio una grata noticia a sus hinchas. El entrenador italiano confirmó que Cole Palmer está muy bien físicamente, listo para jugar todo el partido.

"Sí, ellos (Aston Villa) lo están haciendo de manera fantástica. Lo están haciendo fantástico esta temporada, la temporada pasada y desde hace años con Unai (Emery)", señaló el DT de Chelsea.

Chelsea vs. Aston Villa: Horarios

Los horarios del partido entre Chelsea contra Aston Villa son:

  • México: 11:30 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 13:30 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30 horas
  • España: 18:30 horas

¿Dónde ver Chelsea vs. Aston Villa por la Premier League?

La transmisión del partido entre Chelsea contra Aston Villa estará a cargo de ESPN para América Latina y Disney Plus (por streaming).

Chelsea vs. Aston Villa: últimos resultados

  • Aston Villa 2-1 Chelsea | 22.02.25
  • Chelsea 3-0 Aston Villa | 01.12.24
  • Aston Villa 2-2 Chelsea | 27.04.24
  • Aston Villa 1-3 Chelsea | 07.02.24
  • Chelsea 0-0 Aston Villa | 26.01.24

Chelsea vs. Aston Villa: Apuestas

ApuestasChelseaEmpateAston Villa
Betsson1.804.054.20
Betano1.853.904.40
Bet3651.804.004.10
1xbet1.863.974.43
CoolBet1.863.954.35
DoradoBet1.813.804.33

Para las principales casas de apuestas, Chelsea es el favorito para llevarse el triunfo.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

