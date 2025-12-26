Municipal vs Antigua EN VIVO por final de la Liga de Guatemala: horario, pronóstico y dónde ver

El Torneo Apertura 2025 de la Liga de Guatemala llega a su fin. Municipal vs Antigua serán protagonistas de un vibrante enfrentamiento este sábado 27 de diciembre, en el que solo un equipo se podrá consagrar como campeón de la primera parte del certamen local. El duelo se jugará a partir de las 19:00 horas de Perú, asimismo, será transmitido EN VIVO por la señal internacional de Tigo Sports.

Antesala de la final entre Municipal vs Antigua por la Liga de Guatemala

Se paraliza todo el continente centroamericano para el emocionante compromiso que sostendrán Municipal vs Antigua por la final vuelta del Apertura de la Liga de Guatemala 2025. Ambos elencos ya midieron fuerzas en el cotejo de ida, donde los 'Nazarenos' se llevaron la victoria con goles de Juan Apaolaza y Oscar Santis.

Ahora el cuadro que lidera Mario Acevedo va por la heroica en el Estadio Del Trébol, y para eso necesitan darle vuelta al marcador por más de 3 goles. La hazaña parece ser casi imposible, sin embargo, para los 'Escarlatas' no hay nada imposible. Como se recuerda, en la final del Clausura 2022, lograron revertir la serie ante Comunicaciones FC; resultado que los ilusiona de cara al encuentro definitorio.

Municipal cayó ante Antigua por la final ida de la Liga de Guatemala

Antigua, por su parte, sabe que necesita conservar la ventaja obtenida en el Estadio Pensativo. A propósito de eso, el estratega Mauricio Tapia aseguró que sus pupilos están totalmente mentalizados en sumar un nuevo palmarés en su historia, por lo que no se confiarán ante su rival de turno.

(Video: Nuestro Diario)

"Para la vuelta no deberíamos cambiar lo que nos trajo hasta acá, no vale la pena traicionar nada de lo que hemos hecho. El grupo está convencido a lo que juega, se adapta a los momentos, el equipo se está mostrando solido y falta el paso más importante, en el juego más importante, espero que todo salga bien y seguramente Municipal hará todo para darle vuelta a la serie, esto sigue abierto porque somos dos grandes equipos y nada está cerrado", sostuvo el DT.

¿Cuándo juega Municipal vs Antigua?

Según la programación oficial, Municipal vs Antigua por la Liga de Guatemala 2025 se verán las caras este sábado 27 de diciembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, o también conocido como Estadio Del Trébol, que cuenta con capacidad para 7480 aficionados.

Municipal se mide ante Antigua por la final del Apertura de la Liga de Guatemala

¿A qué hora juega Municipal vs Antigua?

El choque entre Municipal vs Antigua por la final de la Liga de Guatemala quedó programado para disputarse a las 19:00 horas locales de Perú. A continuación, repasa la programación en los demás países del mundo.

México: 18:00 horas

Guatemala: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

¿Dónde ver Municipal vs Antigua?

La final vuelta del Torneo Apertura de la Liga de Guatemala 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports Guatemala, asimismo, a través de ViX.

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: ViX

Municipal vs Antigua: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Municipal es favorito ante Antigua para la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025.

Casas de Apuestas Municipal Empate Antigua Betsson 1.78 3.10 4.45 Betano 1.82 3.20 4.45 1XBET 1.77 3.10 4.70 Coolbet 1.83 3.50 4.20 Doradobet 1.77 2.80 5.33

Municipal vs Antigua: posibles alineaciones

Municipal: Kenderson Navarro; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Jonathan Franco, Rudy Barrientos; Cristian Hernández, Pedro Altán, Rudy Muñoz; y José Martínez.

Kenderson Navarro; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Jonathan Franco, Rudy Barrientos; Cristian Hernández, Pedro Altán, Rudy Muñoz; y José Martínez. Antigua: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Enzo Fernández; Óscar Castellanos, Gerson Chávez, Juan Osorio; Óscar Santis, Francisco Apaolaza y Robinson Flores.

Municipal: últimos 5 partidos

Antigua 2-0 Municipal

Municipal 3-0 Deportivo Achuapa

Deportivo Achuapa 1-1 Municipal

Municipal 2-0 Mictlán

Mictlán 0-1 Municipal

Antigua: últimos 5 partidos

Antigua 2-0 Municipal

Antigua 4-2 Aurora F.C.

Aurora F.C. 0-1 Antigua

Antigua 2-0 Xelajú

Xelajú 1-0 Antigua

¿Dónde jugarán Municipal vs Antigua?

El Estadio Del Trébol, ubicado en la ciudad de Guatemala, será el escenario principal para el partidazo que afronten las escuadras de Municipal vs Antigua por la final vuelta de la Liga de Guatemala. Aquel recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 7480 hinchas.