¿A qué hora juega Municipal vs Antigua y dónde ver la final del Torneo Apertura de Guatemala?

Sigue aquí la final vuelta entre Municipal vs Antiguay por el Torneo Apertura de Guatemala este sábado 28 de diciembre, desde el estadio Cementos Progreso. Repas horarios y canales.

Wilfredo Inostroza
Municipal vs Antigua por la Liga Nacional de Guatemala
Municipal vs Guatemala se enfrentan por la segunda final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, este sábado 27 de diciembre, desde el estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala. ¿Qué equipo se quedará con el trofeo?

¿A qué hora juega Municipal vs Guatemala?

  • Guatemala y México: 18:00
  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:00
  • Estados Unidos: 19:00 (Miami y Nueva York) y 16:00 (Los Ángeles)
  • Bolivia y Venezuela: 20:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00
  • España: 13:00 (del domingo 28)

¿Dónde ver Municipal vs Guatemala?

El partido será transmitido por Tigo Sports para todo el territorio guatemalteco, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico lo puedes ver a través de la plataforma ViX.

Muncipal vs Guatemala: previa del partido

Recordemos que Antigua obtuvo una importante victoria por 2-0 como local en la ida y apunta a obtener un buen resultado para conquistar el quinto título de su palmarés.

Por su parte, el cuadro escarlata va por la remontada con el apoyo de su público y así la estrella 33, misma que lo consolidaría como el más ganador del país sudamericano.

Municipal vs Antigua

Municipal y Antigua se enfrentan para definir al campeón del Apertura.

Cabe señalar que además del trofeo, el campeón de este Apertura obtendrá su clasificación a la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

