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CONFIRMADO | Congreso aprobó BONO MENSUAL vitalicio de más de 1,000 soles para licenciados veteranos de las FFAA
Miles de ciudadanos que forman parte del denominado grupo "veteranos de la pacificación nacional", serán beneficiados con el nuevo subsidio activo.
El pasado 15 de marzo se confirmó que el Congreso del Perú dio luz verde a un nuevo beneficio para los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas en el país. Se trata de un subsidio vitalicio que está valorizado en más de 1,000 soles y hasta el momento se ha establecido que 1.799 efectivos serán favorecidos.
El primer sector que recibirá este bono extraordinario, empezará a cobrar desde el presente año como una especie de respaldo y reconocimiento por haber sido parte de la acción realizada en el conflicto contra los grupos terroristas, y lo confirman aquellos que hayan cumplido entre 60 y 65 años de edad.
Exmilitares de las FF.AA recibirán subsidio este 2026 / FOTO: Facebook
En total, la disposición de este apoyo financiero recién aprobado por el Pleno del Congreso, está distribuida en cuatro grupos en el que están incluidos 8.997 licenciados veteranos de la Pacificación Nacional, los cuales están registrados oficialmente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).
¿De cuánto es el nuevo bono para los exmilitares de las FF.AA?
La subvención del Proyecto de Ley 3385 ha sido anunciado con un monto de 1,130 soles mensuales, y se distingue como exclusivo para los beneficiarios correspondientes, ya que no podrá ser transferido a terceros.
¿A quiénes beneficia este nuevo subsidio vitalicio?
El bono se dirige a quienes hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que, estando licenciados o en retiro, fueron parte de la importante ejecución del proceso de pacificación nacional llevado a cabo entre los años 1980 y 2000.
Grupos de veteranos de las FF.AA para cobro de bono
- Primer grupo de 60 a 65 años (1.799 excombatientes).
- Segundo grupo de 59 a 55 años (1.800 excombatientes).
- Tercer grupo de 54 a 50 años (1.799 excombatientes).
- Cuarto grupo de 49 a 45 años (1.800 excombatientes).
- Quinto grupo de 44 a 40 años (1.799 excombatientes).
Veteranos de las FFAA están próximos a cobrar subsidio de 1,130 soles / FOTO: Composición Líbero
Requisitos para acceder al subsidio vitalicio
- Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.
- Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.
- Haber participado del servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
- Haber servido de forma consecutiva durante 1 año como mínimo y hasta 2 años.
- Para el Ejército Peruano, se debe haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.
- En el sector de la Marina de Guerra del Perú, se tiene que haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.
- Para la Fuerza Aérea del Perú, es obligatorio haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.
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