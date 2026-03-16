Banco de la Nación inicia pagos de sueldos para sector público este 18 de marzo: revisa quiénes cobran AQUÍ

El Banco de la Nación ha confirmado cuál es el cronograma de pagos del sector público correspondiente al mes en curso, el cual se ha organizado para ser pagado de manera progresiva y escalonada en cada uno de los sectores. Este empieza oficialmente el miércoles 18 de marzo.

Este mes, los trabajadores estatales percibirán el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, el cual se viene dando desde el pasado enero 2026 y fue acordado en la negociación colectiva realizada durante el año pasado.

El proceso se en cuatro fechas, tal y como pasa cada mes. Lo único que deberán hacer los colaboradores del Estado, será revisar la programación por entidades, para así tener claro el día asignado en el que se efectuará el depósito correspondiente. AQUÍ te dejamos la información que necesitas.

Depósitos de sueldos para sector público inician este 18 de marzo / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de sueldos para trabajadores del Estado

Miércoles 18 de marzo: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 19 de marzo: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 20 de marzo: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC. Lunes 23 de marzo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Aumento para trabajadores estatales

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

Para los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Canales de atención del Banco de la Nación

Puedes comunicarte con el Banco de la Nación (BN) a través de la banca telefónica (0800-10700), agencias físicas a nivel nacional, cajeros automáticos, Agentes MultiRed y canales digitales como la App BN, www.bn.com.pe y Págalo.pe.