Calendario escolar 2026 CONFIRMADO por Minedu: estas son las fechas de vacaciones y más para este año

Este lunes 16 de marzo, miles de alumnos inscritos en colegios públicos, regresaron a las aulas en las que permanecerán durante todo el año con la finalidad de seguir aprendiendo y desarrollando capacidades. Frente a esto, es importante considerar todas las fechas que vienen en el calendario.

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha estado actualizando su cronograma escolar desde hace meses, con la finalidad de que los padres de familia, profesores y estudiantes, puedan tener claro cómo es que se están programando todos los bloques tanto académicos como vacacionales.

Tras el inicio del año lectivo, que ya se llevó a cabo en todas las instituciones oficialmente, lo que corresponde ahora es conocer cómo se ordenaron las semanas que vienen para los niños, adolescentes y jóvenes en los diferentes centros educativos. Conoce AQUÍ los detalles correspondientes de cómo quedó la calendarización.

Escolares han iniciado un nuevo año escolar este 16 de marzo / FOTO: MINEDU

¿Cuál será el primer feriado largo que tendrán los escolares en 2026?

El próximo feriado largo fijado es el de Semana Santa, el cual está contemplado para llevarse a cabo los días 2 y 3 de abril, que responden al Jueves Santo y Viernes Santo. Será fin de semana largo porque abarca el sábado 4 y domingo 5 de abril, días marcados como descansos habituales.

Calendario escolar 2026 de MINEDU

Primer bloque de gestión: 2 al 13 de marzo de 2026

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)

Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)

Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)

Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)

Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026

Colegios públicos regresaron a clases oficialmente / FOTO: MINEDU

¿Colegios privados deben seguir calendario del MINEDU?

La organización para los periodos en escuelas particulares del país, no se rigen bajo el cronograma del MINEDU, ya que en estos casos las decisiones son tomadas por las autoridades del área directiva.

Matrícula de menores a nivel inicial

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el ingreso al nivel de educación inicial se realiza a partir de los 3 años cumplidos hasta el 31 de marzo. Después de ello, deberá registrarse en el año anterior a su edad.