0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura
EN DIRECTO
Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en el Camp Nou

¿Cambios en el calendario de colegios públicos a un día del inicio escolar 2026? MINEDU confirma fechas clave

El MINEDU exhorta a los padres de familia a estar al tanto de las fechas establecidas para el inicio del año escolar 2026. ¿Se postergará?

Daniela Alvarado
Conoce si MINEDU ha confirmado nuevo calendario para colegios públicos
Conoce si MINEDU ha confirmado nuevo calendario para colegios públicos | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

¿Cambios de ÚLTIMO MOMENTO? Padres de familia están a la expectativa por conocer lo que dice el calendario oficial del Ministerio de Educación (MINEDU) a solo un día de que llegue el inicio de clases de este año escolar 2026, programado para el lunes 16 de marzo.

MINEDU informa sobre lo que pasará con colegios que no acaten medida de virtualidad

PUEDES VER: ¿Habrá sanción para colegios que NO realicen clases virtuales en medio de emergencia energética? Esto dice MINEDU

Los alumnos registrados en escuelas públicas del país, se encuentran alistándose para lo que será el regreso a las aulas, el cual estuvo generando gran incertidumbre a raíz de la crisis energética ocasionada desde el pasado 1 de marzo por la fuga y rotura en el ducto de transporte de Camisea en Cusco.

MINEDU

MINEDU confirma calendario oficial para escolares / FOTO: MINEDU

Ante ello, se presentan muchas interrogantes que recaen en si habrá o no variaciones en algunas fechas clave ya establecidas por el MNEDU para todas las instituciones del Estado. AQUÍ te dejamos el cronograma oficial y la ÚLTIMA INFORMACIÓN brindada.

¿Las clases sí inician este lunes 16 de marzo?

Aunque mucho se hablaba acerca de que la emergencia del gas natural ocasionaría alteraciones en los eventos anunciados por el MINEDU para este año lectivo, lo cierto es que todas las fechas se mantienen. Por lo tanto, este 16 de marzo sí empezarán las clases para colegios públicos.

Calendario escolar MINEDU 2026

  • Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)
  • Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026
  • Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)
  • Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026
  • Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)
  • Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026
  • Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)
  • Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026

¿El calendario rige para colegios privados?

Los centros educativos particulares iniciaron clases entre el pasado 2 y 9 de marzo de 2026. Las fechas publicadas por el MINEDU no aplican para estas escuelas, ya que en esos casos solo dependerá de las autoridades correspondientes.

Ingreso a nivel inicial, según MINEDU

El MINEDU reafirmó los criterios para el ingreso de niños al nivel inicial y dio a conocer que los niños menores deben cumplir tres años hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente para poder tener la opción de matricularse.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. CONFIRMADO | Corte de agua este 15 de marzo en 8 distritos de Lima: ¿Tu zona será afectada?

  2. Temblor HOY en Perú, domingo 15 de marzo: último sismo registrado y epicentro según IGP

  3. ¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano