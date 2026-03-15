¿Cambios en el calendario de colegios públicos a un día del inicio escolar 2026? MINEDU confirma fechas clave

¿Cambios de ÚLTIMO MOMENTO? Padres de familia están a la expectativa por conocer lo que dice el calendario oficial del Ministerio de Educación (MINEDU) a solo un día de que llegue el inicio de clases de este año escolar 2026, programado para el lunes 16 de marzo.

Los alumnos registrados en escuelas públicas del país, se encuentran alistándose para lo que será el regreso a las aulas, el cual estuvo generando gran incertidumbre a raíz de la crisis energética ocasionada desde el pasado 1 de marzo por la fuga y rotura en el ducto de transporte de Camisea en Cusco.

MINEDU confirma calendario oficial para escolares / FOTO: MINEDU

Ante ello, se presentan muchas interrogantes que recaen en si habrá o no variaciones en algunas fechas clave ya establecidas por el MNEDU para todas las instituciones del Estado. AQUÍ te dejamos el cronograma oficial y la ÚLTIMA INFORMACIÓN brindada.

¿Las clases sí inician este lunes 16 de marzo?

Aunque mucho se hablaba acerca de que la emergencia del gas natural ocasionaría alteraciones en los eventos anunciados por el MINEDU para este año lectivo, lo cierto es que todas las fechas se mantienen. Por lo tanto, este 16 de marzo sí empezarán las clases para colegios públicos.

Calendario escolar MINEDU 2026

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)

Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)

Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)

Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)

Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026

¿El calendario rige para colegios privados?

Los centros educativos particulares iniciaron clases entre el pasado 2 y 9 de marzo de 2026. Las fechas publicadas por el MINEDU no aplican para estas escuelas, ya que en esos casos solo dependerá de las autoridades correspondientes.

Ingreso a nivel inicial, según MINEDU

El MINEDU reafirmó los criterios para el ingreso de niños al nivel inicial y dio a conocer que los niños menores deben cumplir tres años hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente para poder tener la opción de matricularse.