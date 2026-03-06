- Hoy:
¿Se postergará el inicio de clases por lluvias en provincias? Esta es la ÚLTIMA INFORMACIÓN del MINEDU
El MINEDU se ha pronunciado sobre el inicio de clases que ya había sido programado para el próximo lunes 16 de marzo de 2026. ¿Hay cambios?
Este 2026, el Ministerio de Educación (MINEDU), ya ha programado que oficialmente el comienzo de clases para los colegios públicos será el próximo lunes 16 de marzo, por lo que miles de escolares se encuentran preparándose para lo que será esta jornada que dará inicio a un nuevo ciclo lectivo.
Sin embargo, en las últimas horas se han registrado algunas dudas sobre si variará o no la fecha establecida para que los niños, adolescentes y jóvenes regresen a las aulas, ya que el escenario con la presencia de fuertes lluvias en algunas provincias, preocupa a los padres de familia a pocas semanas de que llegue el día.
Frente a ello, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, se pronunció sobre este fenómeno que viene dándose en distintas regiones del Perú, y además, absolvió dudas sobre si la vuelta a clases debería ser postergada debido a daños en la infraestructura de instituciones educativas, para así proteger la integridad de los menores.
Ministro de Educación sobre reprogramación de inicio de clases
Tras ser consultado por los desastres que han generado las fuertes precipitaciones pluviales, el ministro de Educación señaló que sí hay algunos centros educativos que se verán obligados a postergar dicho inicio de clases para salvaguardar la seguridad de cada uno de los alumnos.
Por el momento se desconoce cuáles serán las escuelas que tendrán que retrasar su regreso a las aulas, pero todo dependerá de la decisión que tome el MINEDU en estos próximos días.
"En general, sigue para adelante la programación", indicó, esperando que en poco tiempo se pueda obtener la información precisa sobre cuáles son aquellas instituciones que se han visto afectadas seriamente y por lo cual, necesitarán aplazar las clases.
Calendario escolar MINEDU
- Primer periodo: del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo periodo: del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer periodo: del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto periodo: del 19 de octubre al 18 de diciembre
