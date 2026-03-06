- Hoy:
¡ALERTA! Buscan a este hombre por ROBO en Walmart: Un detalle en sus pantalones es la clave
Una mujer fue acosada y tocada de manera inapropiada en un Walmart de DeKalb durante el Día de Año Nuevo, y la policía está buscando al sospechoso.
La policía del condado de DeKalb emitió una alerta tras un incidente ocurrido el día de Año Nuevo en un Walmart local, donde una mujer fue víctima de acoso y contacto físico no deseado por parte de un hombre. Las autoridades buscan activamente a un individuo que podría tener información clave para esclarecer el caso.
Un hombre siguió, grabó y tocó a una compradora en Walmart Gresham Road.
PELIGRO dentro de Walmart en el condado de Chester: este hombre es acusado de AGREDIR INDECENTEMENTE a una niña de 11 años
Se busca a un hombre con pantalones con flecos distintivos por un asalto en Walmart de Gresham Road
Según el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, "una mujer declaró que un hombre la siguió por toda la tienda mientras la grababa con un dispositivo". El incidente ocurrió en la tarde del 1 de enero en el Walmart ubicado en la cuadra 2400 de Gresham Road SE. La víctima también informó que el sospechoso finalmente tuvo contacto físico con ella antes de ser expulsado por la gerencia del establecimiento.
La policía publicó una imagen del individuo que, según los investigadores, podría ayudar a identificarlo rápidamente. El hombre vestía una sudadera negra con capucha con la palabra "BLESSED" en el pecho y pantalones negros con flecos gruesos o material deshilachado desde el muslo hasta el tobillo, un detalle clave que podría facilitar su localización.
¿Cómo puede la comunidad ayudar a identificar al sospechoso?
El Departamento de Policía del Condado de DeKalb anima a los residentes a colaborar proporcionando información. Los ciudadanos pueden enviar pistas a través de la aplicación gratuita DeKalb County PD o mediante un mensaje de texto con la palabra "DKPD" al 847411. La policía enfatiza que cualquier información podría ser crucial para resolver el caso y garantizar la seguridad de la comunidad.
Este incidente resalta la importancia de la vigilancia comunitaria y de la pronta denuncia de comportamientos sospechosos en lugares públicos. Las autoridades reiteran su compromiso de proteger a los compradores y de prevenir futuros incidentes en el condado.
