ALERTA MÁXIMA por riesgo de asfixia en Walmart y Target: estas PIJAMAS para bebés están siendo RETIRADAS por representar un peligro

Se ha anunciado una campaña de retirada masiva tras identificar un importante producto para bebés como un riesgo de seguridad. Padres y cuidadores deben prestar atención de inmediato si compraron este artículo en grandes tiendas como Walmart o Target.

Retiran 45,000 pijamas mágicos HALO para bebés vendidos en Walmart y Target por riesgo de asfixia

La empresa Halo Dream inicia la retirada de aproximadamente 45,000 unidades de sus pijamas Magic Sleepsuits tras detectarse un problema grave con las cremalleras. Según informa KCBD NewsChannel 11 Lubbock, "las cremalleras de los pijamas pueden desprenderse, lo que representa un riesgo de asfixia para los bebés". Esta falla potencial genera preocupación entre los especialistas en seguridad infantil.

A pesar de que no se registraron heridos, las autoridades recibieron 15 informes de cremalleras que se desprendieron, lo que llevó a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC) a emitir la alerta.

Se retiran unas 45,000 pijamas para bebés por riesgo de asfixia.

¿Dónde se vendieron las pijamas y qué hacer si las tienes?

Los pijamas Magic Sleepsuits se vendieron en las tiendas en línea de Walmart, Target y Amazon entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Las unidades afectadas se identifican por los códigos de lote PO30592, PO30641 y PO30685, que aparecen en la etiqueta interna del producto.

Si tienes uno de estos pijamas retirados, deja de usarlo de inmediato y sigue las instrucciones oficiales para el proceso de devolución. Visita sleepsuitrecall.com para completar el registro del retiro y obtener un cupón para un reemplazo o un crédito de 50 USD que podrás usar para adquirir otro producto seguro.