ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: ICENCIO deja un herido y obliga a los bomberos a evacuar la tienda

Un lamentable hecho ocurrió en San Tan Valley, Arizona, luego de que un incendio en Walmart de Hunt Highway causara pánico entre los trabajadores y clientes de la tienda, quienes fueron evacuados por los bomberos que llegaron de emergencia a controlar el siniestro.

El hecho ocurrió en la sección de toallas de papel, tras ser provocado por chispas que provenían de la soldadura de un electrodoméstico. Las autoridades confirmaron daños en algunos productos y un herido leve durante el incidente.

Incendio en Walmart de San Tan Valley

Según informó el Departamento de Bomberos de Rural Metro, las chispas de un trabajo de soldadura cercano encendieron el papel y causaron el incendio. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otras áreas de la tienda.

Afortunadamente, el fuego fue contenido de manera efectiva, aunque algunos productos de papel sufrieron daños menores. La rápida intervención de los bomberos evitó que la situación se volviera más grave.

Evacuación y herido leve

Durante el incidente, los clientes y trabajadores fueron evacuados de forma segura mientras los bomberos controlaban el incendio. Una persona reportó una lesión leve en el pie, pero no se registraron heridos graves.

El departamento de bomberos continúa evaluando las causas exactas del siniestro y recomienda precaución al realizar trabajos de soldadura cerca de materiales inflamables en tiendas y comercios.