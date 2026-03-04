ALERTA ROJA para clientes de Walmart: sufre caída en ranking nacional y es SUPERADO por cadena con MAYORES DESCUENTOS

La inflación en alimentos en Estados Unidos sigue modificando los hábitos de consumo y empujando a millones de familias a comparar precios con mayor detalle. En este escenario, un nuevo ranking nacional encendió las alarmas entre los compradores habituales de Walmart.

El relevamiento mostró que la cadena perdió posiciones en la comparación general y fue superada por Costco como el supermercado más barato de EE. UU., con precios promedio 21,4% inferiores. El dato marca un cambio significativo en la percepción de cuál es la tienda más conveniente para ahorrar.

Costco desplaza a Walmart en el ranking de precios

El estudio fue encargado por Consumer Reports y realizado por Strategic Resource Group en seis áreas metropolitanas: Boston, Chicago, Dallas–Fort Worth, Denver, Los Ángeles y Virginia Beach. En todas ellas, Walmart fue tomado como base de comparación para medir diferencias porcentuales en una canasta de productos idénticos.

Walmart pierde el liderazgo en precios frente a Costco, según un ranking nacional.

En el promedio nacional, Costco fue 21% más barato que Walmart, consolidándose como la opción más económica. También se ubicaron por debajo de Walmart cadenas como BJ’s Wholesale Club, Lidl y Aldi. En contraste, supermercados como Target, Wegmans, Publix, Trader Joe’s y Whole Foods mostraron precios superiores al referente.

Cómo se hizo la comparación y qué respondió Whole Foods

La consultora recopiló los precios de manera presencial a fines del verano de 2025. Se analizaron productos envasados, frutas, verduras y carnes, considerando únicamente artículos exactamente iguales, misma marca y presentación, disponibles tanto en Walmart como en la cadena evaluada. Los valores incluyeron ofertas vigentes y descuentos asociados a programas de fidelización gratuitos.

Tras la difusión del informe, Whole Foods cuestionó la metodología al señalar que no se contemplaron factores como sus estándares internos de calidad, políticas de abastecimiento ni recientes reducciones de precios en parte de su surtido. Además, destacó los beneficios adicionales para miembros Prime, como descuentos exclusivos semanales.