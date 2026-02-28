MUCHA ATENCIÓN, clientes de Walmart, Costco y Target: tiendas AUMENTAN precios de alimentos básicos y genera preocupación

Las principales cadenas de supermercados en EE. UU.: Walmart, Costco y Target, aplicaron nuevos ajustes que elevan el costo de varios productos esenciales. El incremento ya empieza a sentirse en la caja y genera inquietud entre miles de familias que dependen de estos establecimientos para sus compras semanales.

Alimentos básicos y productos esenciales que ahora cuestan más

El reciente aumento de precios en supermercados impacta directamente en la canasta familiar, especialmente en los hogares de menores ingresos. Aunque algunos incrementos pueden parecer leves por unidad, el acumulado mensual representa un golpe significativo al presupuesto del hogar.

Walmart, Costco y Target aumentaron precios de alimentos básicos y productos esenciales.

Entre los productos más caros en 2026 figuran alimentos procesados y empaquetados como cereales, snacks, congelados y enlatados. También registran alzas los artículos de limpieza, incluyendo detergente, papel higiénico, toallas de papel y desinfectantes, todos de compra frecuente.

En cuanto a los alimentos básicos 2026, se reportan aumentos en la carne roja precio, ciertos lácteos y productos importados. Factores como costos logísticos, ajustes en cadenas de suministro y políticas comerciales influyen en estas variaciones que ya afectan el gasto semanal.

¿Cómo responden Walmart, Costco y Target ante las alzas?

Cada cadena maneja estrategias distintas frente a este escenario. Costco aplica incrementos graduales gracias a su modelo de membresía, buscando mantener estabilidad y fidelidad entre sus clientes.

Por su parte, Walmart cuida su imagen de precios bajos, aunque realiza ajustes selectivos en categorías específicas. En tanto, Target combina promociones agresivas con aumentos en productos premium. Aun así, expertos recomiendan comparar precios, optar por marcas propias y aprovechar descuentos para mitigar el impacto en el presupuesto familiar.