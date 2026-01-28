- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
EXCELENTE NOTICIA para clientes de Costco: NUEVOS CAMBIOS en la caja mejoran la compra de productos de forma rápida y eficiente
Costco implementa cambios en sus cajas para agilizar la experiencia de compra, eliminando quioscos de autopago y mejorando la seguridad en tiendas.
Costco anuncia importantes cambios en sus cajas que prometen agilizar la experiencia de compra de sus clientes. Tras eliminar gradualmente los quioscos de autopago, la cadena implementa nuevas herramientas que permiten pagar los artículos de manera más rápida y eficiente, mejorando la experiencia en tienda y reduciendo filas.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
Estos ajustes llegan en un momento en que los robos en cajas de autoservicio aumentan, impulsados en parte por el incremento de precios de productos básicos. Con estas novedades, Costco busca ofrecer comodidad y seguridad, manteniendo la satisfacción de sus miembros.
Scan & Go: pagar mientras compras
El primer cambio clave es la implementación de Scan & Go, una función que permite a los clientes escanear los productos directamente desde su teléfono mientras recorren la tienda. Al finalizar la compra, basta con mostrar un código QR en la salida para validar los artículos. Esta herramienta digital agiliza el proceso, especialmente para productos voluminosos o comprados al por mayor.
Costco implementa nuevos cambios para mejorar las compras.
Según el CEO Ron Vachris, los resultados preliminares de Scan & Go han sido positivos, con gran aceptación entre los miembros de Costco. Además, la función facilita la gestión de filas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia general en tienda para quienes optan por este método.
Tecnología de caja mejorada
El segundo cambio consiste en la introducción de tecnología de pago mejorada en todas las tiendas de EE. UU. Los clientes podrán escanear artículos pequeños y medianos mientras esperan en la fila, evitando tener que vaciar el carrito al llegar a la caja. Esta innovación permite un proceso más ágil, sin comprometer la atención al cliente ni la seguridad de la compra.
Los usuarios de Reddit han elogiado esta actualización, calificándola como una situación "donde todos ganan". Incluso quienes prefieren el método tradicional se benefician de filas más cortas, mientras Costco se acerca al nivel de eficiencia que ofrecen cadenas como Sam's Club o BJ’s Wholesale, pero manteniendo sus políticas de beneficios y salarios competitivos.
- 1
PELIGRO en Walmart de Misisipi: esta es la situación en la que se encontró a adulta mayor reportada como desaparecida
- 2
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
- 3
ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90