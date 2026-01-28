0
EXCELENTE NOTICIA para clientes de Costco: NUEVOS CAMBIOS en la caja mejoran la compra de productos de forma rápida y eficiente

Costco implementa cambios en sus cajas para agilizar la experiencia de compra, eliminando quioscos de autopago y mejorando la seguridad en tiendas.

Gabriela Zevallos
Costco implementa nuevos cambios para mejorar las compras.
Costco implementa nuevos cambios para mejorar las compras.
Costco anuncia importantes cambios en sus cajas que prometen agilizar la experiencia de compra de sus clientes. Tras eliminar gradualmente los quioscos de autopago, la cadena implementa nuevas herramientas que permiten pagar los artículos de manera más rápida y eficiente, mejorando la experiencia en tienda y reduciendo filas.

Estos ajustes llegan en un momento en que los robos en cajas de autoservicio aumentan, impulsados en parte por el incremento de precios de productos básicos. Con estas novedades, Costco busca ofrecer comodidad y seguridad, manteniendo la satisfacción de sus miembros.

Scan & Go: pagar mientras compras

El primer cambio clave es la implementación de Scan & Go, una función que permite a los clientes escanear los productos directamente desde su teléfono mientras recorren la tienda. Al finalizar la compra, basta con mostrar un código QR en la salida para validar los artículos. Esta herramienta digital agiliza el proceso, especialmente para productos voluminosos o comprados al por mayor.

Costco

Costco implementa nuevos cambios para mejorar las compras.

Según el CEO Ron Vachris, los resultados preliminares de Scan & Go han sido positivos, con gran aceptación entre los miembros de Costco. Además, la función facilita la gestión de filas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia general en tienda para quienes optan por este método.

Tecnología de caja mejorada

El segundo cambio consiste en la introducción de tecnología de pago mejorada en todas las tiendas de EE. UU. Los clientes podrán escanear artículos pequeños y medianos mientras esperan en la fila, evitando tener que vaciar el carrito al llegar a la caja. Esta innovación permite un proceso más ágil, sin comprometer la atención al cliente ni la seguridad de la compra.

Los usuarios de Reddit han elogiado esta actualización, calificándola como una situación "donde todos ganan". Incluso quienes prefieren el método tradicional se benefician de filas más cortas, mientras Costco se acerca al nivel de eficiencia que ofrecen cadenas como Sam's Club o BJ’s Wholesale, pero manteniendo sus políticas de beneficios y salarios competitivos.

