¡BUENAS NOTICIAS para clientes de Costco! Minorista regala comestibles a cambio de aparatos electrónicos viejos

Si eres cliente de Costco y cuentas con la membresía exclusiva del gigante minorista de los Estados Unidos, entonces la compañía está implementando una política que podría resultarte sumamente atractiva ¿De qué trata? Simple, que la cadena de supermercados te pide que entregues tus aparatos electrónicos a cambio de gift cards.

Costco te regala gift cards a cambio de aparatos electrónicos que ya no usas

Si cuentas en tu hogar con un aparato electrónico en tu hogar que ya parece un adorno, uno que ya no usas, como computadoras portátiles (hasta US$2,500 dólares), así como aquellos provenientes de diversas marcas como Samsung, Google, Apple, entre otros.

Este programa en Costco se está realizando en alianza con Phobio, una compañía especialista en la industria del intercambio. En ese sentido, los clientes con membresía de Costco pueden intercambiar producto en 6 categorías:

Teléfonos.

Computadores portátiles (Laptops).

Tablets.

Computadora de escritorio (PC).

Reproductores multimedia.

Relojes inteligentes (Smartwatch)

¿Cómo funciona el programa de Costco de entrega de aparatos electrónicos?

Pero, ¿Cómo funciona este programa? Los miembros de Costco interesados tienen que ingresar al portal web de Phobio, luego rellenar el formulario, así como proporcionar algunos detalles básicos, tales como la marca del producto, la fecha de compra original del artículo y la condición para recibir una cotización lo más pronto posible.

Cuando cumplas estos pasos, debes imprimir el ticket de envío, para luego preparar el dispositivo para el envío, pero debes asegurarte de limpiar el aparato electrónico antes del recojo ¿Qué debes hacer? Embalarlo con todas las medidas de seguridad para luego remitirlo por un servicio de mensajería. Luego, Costco y Phobio recibirán el aparato, lo evaluarán y, finalmente, realizarán el pago acordado previamente.

¿En qué consiste este pago? La recepción del cliente de una tarjeta de compra digital Costco que emplearás de forma exclusiva en cualquier tienda de la compañía minorista o vía online

Ten en cuenta algo importante: este proceso tiende a durar entre 9 a 15 días hábiles, luego de lo cual te verás beneficiado de los ahorros y ofertas que esta cadena de almacenes ofrece a sus clientes con membresía.