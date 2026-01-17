Un Walmart de San Antonio, Texas, fue el escenario de un violento hecho que tuvo que ver con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos con un ciudadano cubano que, aparentemente, habría utilizado su vehículo para embestir a los federales.

Cubano detenido por ICE hirió con sus vehículo a agente durante arresto

El hecho tuvo lugar a inicios de esta semana, cuando personal de ICE intentó realizar un arresto contra Robyn Argote Brooks, de nacionalidad cubana, quien fue puesto bajo custodia federal tras negarse a obedecer órdenes de bajar del auto que conducía en medio de una parada selectiva que tuvo lugar el 13 de enero de 2026.

Se encontraban cerca del Walmart Supercenter en Blanco Road, en las inmediaciones de Wurzbach Parkway. Brooks dio marcha atrás a mucha velocidad, al punto que estuvo a nada de arrollar a uno de los agentes, pero terminó chocando contra uno de los autos de la agencia de federal.

Ello no lo detuvo, pues aceleró hacia adelante pero impacto contra un segundo auto, pero esta vez hirió seriamente a Miguel Vergara, director de la Oficina de Campo del ICE. Como era de esperarse, imágenes del momento fueron grabadas en video donde vemos al cubano rodeado de federales. Cuando por fin abandonó el auto fue detenido.

El agente de ICE herido fue traslado a un hospital para ser tratado, pero fue dado de alta al poco tiempo y, de acuerdo a KOMON News, se encuentra bien y estable.

Preocupación de líderes locales por métodos de ICE en San Antonio, Texas

Esta acción en San Antonio se enmarca dentro de lo que la agencia ha calificado como la mayor ofensiva migratoria de la historia, pero ha encontrado oposición, sobre todo, en los líderes locales, como Suhk Kaur, concejal del Distrito 1, quien dijo a KOMON News:

"La mayoría de nosotros, en realidad, tenemos residentes en nuestros distritos que se ven afectados por esto, y a la mayoría de nosotros, realmente, nos importa lo que SAPD está obligado a hacer, lo que ICE está haciendo y asegurarnos de que estamos informando a nuestros residente que conocen sus derechos".

Alex Sabela, un activista comunitario, mostró su preocupación por el accionar de ICE: "Este video y muchos otros muestran cómo opera ICE. No recurren a procesos legales como órdenes o llevar a las personas a los tribunales. En cambio, simplemente sacan a la gente de las calles, básicamente secuestrando a las personas".