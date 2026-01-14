ALERTA MÁXIMA en Walmart de Florida con sujeto que realizó elaborado fraude en tienda minorista

Branden Nikita Brown, de 31 años, recibirá todo el peso de la ley de Florida (Estados Unidos) luego de ser arrestado y acusado de 6 cargos de robo tras ser encontrado como el responsable de llevar a cabo un elaborado sistema de fraude en varias tiendas de Walmart en Florida, lo que le valió ser buscado sin descanso por los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Nassau.

Sujeto realiza fraude en 41 tiendas Walmart en Florida: cae tras dos años de búsqueda

El arresto de Brown, oriundo de Kissimmee tuvo lugar el pasado 9 de enero de 2026, tras más de un año de búsqueda incansable la cual comenzó desde diciembre de 2024.

De acuerdo al parte de la policía local, todo comenzó cuando un empleado de Walmart reportó actividad sospechosa, luego de lo cual los investigadores dieron con la presencia de un sospechoso que entró a la tienda sin mercancía alguna. Una vez dentro eligió dos colchones, luego de lo presentó al servicio de atención al cliente un recibo fraudulento en su teléfono para completar la devolución y obtener un reembolso.

Branden Nikita Brown, elaboró un complejo sistema de fraude en 41 tiendas de Walmart en Florida. (Foto: Fox 30)

Un incidente casi calcado tendría lugar en la tienda minorista de Fernandina Beach, siendo esta una de las 41 tiendas de Walmart que desde enero de 2024 hasta febrero de 2025 fueron presas de sus artimañas, lo cual le valió llevarse a casa unos US$10,000 dólares mal habidos.

Tras el arresto del sujeto, el sheriff Bill Leeper dijo: "Este caso demuestra que los delincuentes no reconocen los límites de los condados. Este sospechoso, presuntamente, se centró en negocios en 15 circuitos judiciales distintos. Al igual que los delincuentes que perseguimos, nuestros investigadores tampoco de detienen en los límites de los condados, y estos orgullos de su diligente labor para responsabilizar al sospechoso".

¿Cuál es el paradero actual de Branden Nikita Brown en la actualidad? Para ser capturado por la policía local, hoy se encuentra tras las rejas de en la Cárcel de Detención del Condado de Nassau, con una fianza que asciende a los 120 mil dólares.