¿El Nobel a cambio de nada? María Corina Machado entregó su premio a Donald Trump y se fue SIN RESPALDO

La líder opositora venezolana María Corina Machado protagonizó un gesto cargado de simbolismo al entregar su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca. El acto buscaba consolidar el respaldo de Washington en la disputa por el futuro político de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el encuentro dejó más dudas que certezas. Pese a la fuerte carga política del gesto, Trump evitó confirmar un apoyo explícito a Machado, quien fue vista abandonando la Casa Blanca únicamente con una bolsa de regalo oficial, sin anuncios concretos sobre su futuro político.

El gesto del Nobel y su alcance real

Una imagen difundida por la Casa Blanca mostró a Trump junto a Machado sosteniendo una placa dorada con la medalla del Nobel de la Paz y una dedicatoria que agradecía su "acción decisiva" en favor de una Venezuela libre. Trump celebró el gesto en redes sociales, calificándolo como una muestra de respeto mutuo.

María Corina Machado entrega su Nobel a Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca.

No obstante, el Comité del Nobel aclaró que el galardón es personal e intransferible, subrayando que la medalla puede cambiar de dueño, pero no el título. La aclaración reforzó la idea de que el acto tuvo un valor simbólico, pero careció de efectos políticos inmediatos.

Disputa por el liderazgo y postura de EE. UU.

Machado calificó la reunión como "histórica" y aseguró que la administración Trump comprende la necesidad de reconstruir las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos y avanzar hacia un nuevo proceso electoral en Venezuela. También reiteró que el país ya cuenta con un presidente electo, en referencia al opositor Edmundo González.

Sin embargo, la Casa Blanca reiteró que la posición de Trump no ha cambiado. La portavoz presidencial afirmó que, si bien el mandatario reconoce a Machado como una voz valiente, considera que no cuenta con el respaldo suficiente para liderar el país. En contraste, Washington ha dado señales de ver a Delcy Rodríguez, figura del chavismo y presidenta encargada, como una opción más estable y pragmática.