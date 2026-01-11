¡INCREÍBLE! La Venezuela de Maduro es dueña de esta isla en EE. UU., pero donante de Trump quiere comprarla

El río Delaware esconde un secreto que muchos venezolanos y millones de estadounidenses desconocen: que una isla con una gran visión hacia Filadelfia es controlada por Venezuela, país antagonista de los Estados Unidos: se llama la isla Petty, pero los recientes eventos en el país llanero, así como un fallo judicial abrieron el camino para que un donante de Donald Trump la adquiera.

¿Por qué la Venezuela chavista está molesta con la venta de la Isla Petty en EE. UU.?

Durante décadas, esta isla estuvo en propiedad de Citgo Petroleum Corp, una rama de la compañía petrolera nacional Petróleos de Venezuela, conocida por sus siglas PDVSA, pero ahora su compra está a merced de Elliot Investment Management, propiedad de Paul Singer, muy cerca al actual mandatario republicano.

En noviembre de 2025, un juez federal aprobó la oferta de 5,900 millones de dólares de Amber Energy, filial de Elliot Invesment Management para comprar Citgo por medio de una venta de acciones para liquidar miles de millones de dólares en deudas; sin embargo, los funcionarios llaneros denunciaron la operación como "fraudulenta", por lo que apelaron.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el pasado sábado 3 de enero de 2026, cuando tropas especiales estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro, tras lo cual fue llevado desde Caracas hacia Nueva York para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo.

Isla Petty, ubicada en el río Delaware, en el estado de Nueva Jersey. (Foto: Google Maps)

En el contexto actual, portales como el New York Post no puede afirmar si es que Venezuela continuará con la apelación, más aún con declaraciones como la de Donald Trump asegurando que manejará el país, por lo que, y teniendo en cuenta su cercanía a Singer, es probable que este termine consolidándose como dueño de Citgo y con ello la isla Petty.

El New York Post recuerda que Singer ha sido un contribuyente activo con millones de dólares a la campaña de Trump en 2024 como de otros políticos conservadores. Sin embargo, y tal como declaró Braden Reddall, portavoz de Amber Energy, al Enquirer, la "transacción que involucra a Citgo aún no se ha completado".

Breve historia de la isla Petty, en Nueva Jersey

Esta no es solo un pedazo de tierra en el río Delaware en Nueva Jersey, pues en el pasado estaba habitada por el pueblo indígena Lenni-Lenape, pero en un momento fue propiedad de Willian Penn, fundador de Pensilvania. También fue lugar de paso de Benjamin Franklin como del pirata Barbanegra.

Su nombre se debe John Petty, que fue un comerciante de Filadelfia en el siglo XVIII, que fue utilizada para agricultura y construcción naval, todo hasta que Citgo, entonces una empresa estadounidense, empezó a adquirir tierras en 1916 y en 1950 eran propietarias de la isla completa. Sin embargo durante la década de 1980 PDVSA adquirió Citgo.

En la actualidad, y de acuerdo al Centro de Ciencias Acuáticas de Camden, el estado de Nueva Jersey quiere hacer de la isla Petty una reserva urbana con un centro medioambiental, aunque en la actualidad el acceso público está limitado a programas programados.