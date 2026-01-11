¡MALAS NOTICIAS para Trump, las mejores para inmigrantes! Jueza quiere mantener protección para familias de ciudadanos y Green Card

Una jueza quiere darle la contra a la dura política migratoria de Donald Trump pues quiere bloquear temporalmente los esfuerzos federales por terminar las protecciones legales temporales a familias de ciudadanos y titulares de Green Card en los Estados Unidos.

Jueza quiere bloquear intentos del gobierno de Trump para eliminar protecciones legales temporales a inmigrantes

Indira Talwani, jueza federal de distrito, confirmó que planea emitir una orden de restricción temporal, aunque no especificó para cuando. Esta es una respuesta a los esfuerzo del gobierno por poner fin a la protección legal temporal para diversos grupos, el mismo que se da cuando otro juez dictaminó que personas de Sudán del Sur pueden vivir y trabajar legalmente en EE. UU.

Al respecto, Justin Cox, abogado del Centro de Acción por la Justica, dijo: "El gobierno, tras haber invitado a la gente a solicitar la residencia permanente, ahora está tendiendo trampas entre esas personas y la obtención de Green Card. Eso no es equitativo".

En este caso se involucra al programa Libertad Condicional para la Reunificación Familiar (FRP) que afecta a personas venidas desde Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatermala, Haití y Honduras, quienes perderían sus protecciones legales las cuales les fueron dadas durante el gobierno del demócrata Joe Biden, las mismas que fueron canceladas a finales del año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. (Foto: Truthout)

"Aunque se encontraban en un estatus temporal, estos solicitantes de libertad condicional no vinieron temporalmente, vinieron a impulsar sus vida en Estados Unidos, generalmente trayendo familiares directo. Desde su llegada, los solicitantes de libertad condicional del FRP han obtenido documentos de autorización de empleo y han matriculado a sus hijos en la escuela", escribieron los demandantes en su moción.

En su alegato, el gobierno argumentó que Krisit Noem, secretaria de Seguridad Nacional tiene la autoridad para cancelar de cancelar cualquier programa de libertad condicional. Asimismo, expresaron que la cancelación del programa era necesario por razones de seguridad nacional: "La libertad condicional puede ser revocada en cualquier momento. Eso es lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en ello".

Gobierno de Trump tiene luz verde para retirar protecciones legales temporales a inmigrantes

Ante esto, la jueza Talwani aseguró que el gobierno federal puede terminar el programa, pero cuestionó la forma en que se hizo, por lo que exigió al gobierno demostrar cómo se había notificado a la población afectado por medio de una notificación escrita, ya sea vía carta o correo electrónico: "Entiendo por qué los demandantes sienten que vinieron aquí, hicieron todos los planes y que iban a quedarse aquí por mucho tiempo. Tengo un grupo de personas que intentan cumplir la ley. Les digo que nosotros, como estadounidenses, Estados Unidos necesita hacerlo".

Sin embargo, vale recordar que en mayo pasado, la Corte Suprema autorizó a la administración de Donald Trump a retirar las protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes, lo que pone a poco más de un millón de personas como presas fáciles de la deportación a manos de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).