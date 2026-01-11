La violencia de ICE se ensaña con deportación de hombre en ESTADO VEGETAL: familia busca respuestas

Casos como el siguiente justifican, y por buenas razones, que muchos dentro de los Estados Unidos sostengan el arbitrario y muchas veces violento accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En esta ocasión, la agencia federal ha causado polémica por deportar a un hombre en estado vegetal hacia Costa Rica, solo para morir al poco tiempo de llegar a su país de origen.

¿Qué pasó con Randall Gamboa estando en custodia de ICE?

Randall Gamboa Esquivel llegó a los Estados Unidos de su natal Costa Rica en perfecto estado de salud en diciembre de 2024 cruzando por la frontera mexicana hacia la tierra del tío Sam, pero fue detenido por las autoridades migratorias por reingresar ilegalmente a suelo estadounidense, ya que previamente vivió como indocumentado entre 2002 y 2013.

Cuando se dio su detención, Gamboa fue trasladado al centro de detención del condado de Webb en Laredo para luego ser llevado hacia el centro de detención de Port Isabel en Los Fresnos (sur de Texas). En estos periplos transcurrieron 10 meses, pero en septiembre de 2025, Randall fue trasladado hacia San José, Costa Rica, en un avión ambulancia. Nunca recuperó la consciencia y luego de 5 semanas tras su deportación murió en el hospital de Pérez Zeledón.

Ante esto, The Guardian habló con la familia, amigos y vecinos de Randall Gamboa. Por ejemplo, su hermana Greidy Mata aseguró que hasta ahora intenta comprender cómo es que la salud del hombre se deterioró tanto estando bajo custodia de ICE, sobre todo, porque se le veía saludable cuando hicieron una videollamada estando en detención el pasado 12 de junio.

"Mi hermano desapareció y tuvimos que recurrir a agencias, abogados, consulados, a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar ¿Cómo es posible que un hombre que salió sano, alto, regordete, robusto, regresara sucio, con aspecto abandonado, con úlceras en todo el cuerpo, en estado vegetativo?", se cuestionó Mata el 26 de octubre cuando Randall fue declarado muerto.

La familia de Randall Gamboa Esquivel no entiende cómo su salud se deterioró tan rápido. (Foto: Todos por Costa Rica)

¿Cuál fue el estado de salud de Randalla Gamboa en custodia de ICE?

The Guardian accedió a documentos que revelan que existió una solicitud de transferencia para él del centro de detención de Port Isabel hacia el centro médico Valley Baptist en Harlingen el 23 de junio, pero de acuerdo al Cuerpo de Servicio de Salud de ICE (IHSC) fue hospitalizado con un estado mental alterado, así como haber tomado antipsicóticos y antidepresivos, pero la familia niega que su familiar tuviera antecedentes de enfermedad mental

El 7 de julio, Gamboa fue diagnosticado con 10 afecciones. La sepsis, una reacción potencialmente mortal a una infección, figura como diagnóstico principal, así como rabdomiólisis, una afección donde el tejido muscular dañado se descompone rápidamente. El informe también reportó desnutrición proteica y encefalopatía tóxica (causada por infección o exposición prolongada a drogas, radiación o metales que alteran la función cerebral).

"¿Por qué nos ocultaron esa información? (...) La información no salió del consulado de Costa Rica, ni de ICE, salió de un abogado al que le pedimos ayuda y nos llamó diciendo: 'Lo encontré en una cama, te sigue con la mirada, pero no puede hablar, está en estado vegetal'", relató Mata.

Por su parte, luego que el Ministerio de Relaciones Exterior de Costa Rica se negara a responder a The Guardian, quienes sí accedieron a responder fue Omer Badilla, director de Migración del país centroamericano, quien reveló que su oficina fue notificada de que Gamboa sería deportado a San José, pero sin recibir detalles sobre su real estado de salud.

"No se mueve ni responde. Parpadea a veces... presenta inmovilidad y mutismo. El paciente parece presentar una postura de descerebación", se lee en el informe médico del hospital cuando el médico lo visitó el 2 de agosto. Este término hace referencia a que brazos como piernas están completamente rectos, con la cabeza arqueada hacia atrás, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo.

El 7 de agosto, a un mes de la deportación de Randall Gamboa, recibió inyecciones intravenosas y más de una docena de medicamentos: "A veces todo esto parece una historia de terror o una mentira (...) Fue bonito volver a verlo y tocarlo porque nos dio esperanza de que podría recuperarse, pero los médicos nunca dijeron esto... y entonces nos dimos cuenta de que la condición en la que llegó era irreversible".

¿Qué dijo Estados Unidos por el caso de Randall Gamboa?

Pero, ¿Qué dijeron los Estados Unidos en este caso en particular? Pues, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la matriz de ICE, dijo: "Mientras estaba bajo custodia, los profesionales médicos le diagnosticaron una psicosis no especificada y lo hospitalizaron en el Valley Baptist Hospital para que pudiera recibir atención médica y de salud mental adecuada".

Asimismo, enfatizó en los servicios médicos que reciben los presos bajo custodia de ICE: "(Incluye) evaluaciones de salud dental y mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención, una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso a la custodia de ICE o a su llegada a un centro y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas (...) Esta es la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en toda su vida".