MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos peruanos: Donald Trump envía FUERTE MENSAJE tras operación en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los ciudadanos peruanos luego de la reciente operación militar en Venezuela, enviando un fuerte mensaje sobre la necesidad de estabilidad regional y cooperación entre países del continente.

Las declaraciones fueron difundidas a través de la Embajada de Estados Unidos en Perú, en un contexto de tensión diplomática global y mientras se desarrollan debates internacionales sobre el futuro político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump habla de estabilidad y seguridad regional

En su mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos busca rodearse de buenos vecinos, estabilidad política y seguridad energética, elementos que consideró claves para garantizar el bienestar tanto de su país como del resto del mundo.

El presidente de Estados Unidos se dirigió al pueblo peruano tras la captura de Nicolás Maduro.

"Queremos rodearnos de estabilidad, queremos rodearnos de energía", señaló el mandatario, subrayando que estas acciones responden a la necesidad de proteger la región y evitar que gobiernos considerados ilegítimos generen amenazas internacionales.

Reacciones en Perú y situación de Nicolás Maduro

Desde Perú, el presidente José Jerí respaldó la operación estadounidense y calificó la caída del régimen venezolano como el inicio de una nueva etapa de democracia y libertad. Además, aseguró que el país brindará facilidades para el retorno de ciudadanos venezolanos, sin importar su situación migratoria.

En tanto, Nicolás Maduro permanece recluido en Nueva York, donde se declaró no culpable de cargos como conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU analiza el impacto de la operación, con posturas divididas entre las principales potencias mundiales.