La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal luego de que cinco estados, gobernados por líderes demócratas, presentaran una demanda federal tras la decisión del gobierno de retener miles de millones de dólares destinados a programas de asistencia social.

Estados demócratas demandan al gobierno de Trump por congelar fondos de programas federales clave

California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York denunciaron que la medida del gobierno federal constituye un abuso de poder inconstitucional. Los fondos, destinados a programas de seguridad social que buscan reducir la pobreza y apoyar a familias vulnerables, fueron bloqueados bajo el argumento de posibles casos de fraude.

Letitia James, fiscal general de Nueva York y líder de la demanda, afirmó que la administración Trump está excediendo sus atribuciones al retener recursos que ya contaban con la aprobación del Congreso. La demanda, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicita que los fondos sean liberados de inmediato.

"Una vez más, las familias más vulnerables de nuestras comunidades sufren las consecuencias de la campaña de caos y represalias de esta administración", declaró James, según Associated Press.

¿Qué programas se ven afectados por la retención de fondos?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó a cinco estados que congelaría el financiamiento de tres programas clave:

Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil : subvenciona guarderías para niños de familias de bajos ingresos.

: subvenciona guarderías para niños de familias de bajos ingresos. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas : proporciona ayuda en efectivo y capacitación laboral.

: proporciona ayuda en efectivo y capacitación laboral. Subvención en Bloque de Servicios Sociales: apoya programas sociales a nivel estatal.

Aproximadamente la mitad de los 10 mil millones de dólares retenidos corresponde a California, según indicó el fiscal general Rob Bonta.

El gobierno federal intensificó su enfoque en el programa de cuidado infantil tras la difusión de un video viral de un YouTuber conservador que denunciaba un fraude de hasta 100 millones de dólares en guarderías de Minneapolis, gestionadas principalmente por miembros de la comunidad somalí. Minnesota, bajo el gobernador demócrata Tim Walz, defendió la gestión estatal y aseguró que se están tomando medidas para prevenir fraudes futuros.