Arley Rodríguez, ex Alianza, no se midió y dio rotundo calificativo a Universitario: "Es..."

Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, desde la previa, Arley Rodríguez, exjugador de Alianza Lima y actualmente en la escuadra cajamarquina, salió al frente para dar un fuerte calificativo al club crema.

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Rodríguez arribó a Lima para disputar el encuentro contra Universitario en la quinta jornada del Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Posteriormente, fue abordado para responder preguntas sobre diversos aspectos de este partido.

En la conversación con el medio Jax Latin Media, el futbolista colombiano fue consultado directamente sobre qué opinión le deja esta nueva escuadra crema, que en la actualidad es el tricampeón del fútbol peruano.

Para Arley Rodríguez, Universitario de Deportes es un gran equipo que se vuelve muy fuerte y complicado cuando juega de local, ya que espera primero realizar un gran partido para luego celebrar como corresponde, recordando su paso cuando con Alianza Lima marcó un gol.

"Primero, es hacer un gran partido ante un gran rival. Poder obtener puntos, porque es difícil sacarle puntos a Universitario en su estadio", afirmó el delantero colombiano.

¿Cómo le fue a Arley Rodríguez en Alianza Lima?

Arley Rodríguez Henry, futbolista colombiano, llegó a Alianza Lima en 2021 y jugó dos temporadas hasta el 2022. Durante su paso por la escuadra blanquiazul, disputó 62 partidos y anotó 8 goles. Además, se consagró campeón nacional dos años seguidos, siendo considerado uno de los mejores jugadores del equipo merengue.

Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario recibirá a FBC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro entre el equipo de Álex Valera y el de Hernán Barcos está programado para el 1 de marzo de 2026 a las 18:00 horas (hora de Perú).