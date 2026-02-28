¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca y dónde ver partido del Torneo Apertura?

Universitario de Deportes recibe a FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate en busca de los tres puntos para pelear el primer lugar del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de un amargo empate ante Sporting Cristal, mientras que los cajamarquinos llegan motivados con el triplete de Hernán Barcos para la remontada a FBC Melgar.

¿Cuándo juega Universitario vs FC Cajamarca?

El partido entre Universitario vs FC Cajamarca se juega el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. El elenco crema necesita de los tres puntos para poder estar entre los primeros lugares, mientras que los cajamarquinos buscan dar el golpe luego de su reciente victoria ante FBC Melgar.

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?

Este choque de Universitario vs FC Cajamarca inicia a partir de las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18:00 horas

Venezuela, Bolivia: 19:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 20:00 horas

España: 00:00 horas (lunes 2 de marzo)

Universitario anuncia su partido ante FC Cajamarca.

¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca?

El partido de Universitario vs FC Cajamarca en el Estadio Monumental se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win y DirecTV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Movistar TV App y/o DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

¿Cómo llegan Universitario y FC Cajamarca?

Universitario de Deportes se mantiene invicto en lo que va de la temporada 2026 con tres victorias y dos empates. En el caso de FC Cajamarca, viene de sumar su primera victoria en Primera División, luego de encadenar dos empates y una derrota. Duelo muy clave por la presencia de Hernán Barcos, ex Alianza Lima, en el Estadio Monumental.