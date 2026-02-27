- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza y dónde ver en VIVO la Liga Profesional?
Boca Juniors enfrentará a Gimnasia de Mendoza en la jornada 8 del Apertura de la Liga Profesional. Conoce la hora y el canal confirmado para ver este partido.
Este sábado 28 de febrero de 2026, Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como 'La Bombonera'. Conoce el horario, el canal de transmisión y dónde ver el encuentro.
PUEDES VER: DT de Gremio dio el punto negativo de Erick Noriega pese a su primer gol: "Jugador que..."
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza?
- México y Centroamérica: 14:45 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:45 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 16:45 p.m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 16:45 p.m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:45 p.m.
- España: 21:15 p. m.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza?
- Argentina: TNT Sports Argentina
- Brasil: ESPN 2 Brazil
- México: Fanatiz México, Disney + México
- EE.UU.: Fanatiz USA, fuboTV
Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza: Antecedentes
Boca Juniors y Gimnasia Mendoza cuentan con solo 2 partidos como antecedentes y este sábado 28 de febrero jugarán su tercer encuentro oficial. Para recordar el primer duelo entre ambas escuadras, tenemos que ir hasta el 13 de marzo de 1983, cuando el cuadro de oro y azul venció por 2-1 y un mes después el 10 de abril empataron 1-1.
La previa del Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza
Boca tiene la obligación de demostrar que La Bombonera se respeta, por lo que una victoria le vendría bien para seguir sumando puntos y alcanzar el objetivo principal de salir campeones del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.
Asimismo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza también tiene la obligación de ganar si desea salir de los últimos puestos y ponerse en camino para buscar torneos internacionales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90