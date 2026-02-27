¿A qué hora juega Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza y dónde ver en VIVO la Liga Profesional?

Este sábado 28 de febrero de 2026, Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como 'La Bombonera'. Conoce el horario, el canal de transmisión y dónde ver el encuentro.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza?

México y Centroamérica: 14:45 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 15:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 16:45 p.m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 16:45 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:45 p.m.

España: 21:15 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza?

Argentina: TNT Sports Argentina

Brasil: ESPN 2 Brazil

México: Fanatiz México, Disney + México

EE.UU.: Fanatiz USA, fuboTV

Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza: Antecedentes

Boca Juniors y Gimnasia Mendoza cuentan con solo 2 partidos como antecedentes y este sábado 28 de febrero jugarán su tercer encuentro oficial. Para recordar el primer duelo entre ambas escuadras, tenemos que ir hasta el 13 de marzo de 1983, cuando el cuadro de oro y azul venció por 2-1 y un mes después el 10 de abril empataron 1-1.

La previa del Boca Juniors vs Gimnasia Mendoza

Boca tiene la obligación de demostrar que La Bombonera se respeta, por lo que una victoria le vendría bien para seguir sumando puntos y alcanzar el objetivo principal de salir campeones del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Asimismo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza también tiene la obligación de ganar si desea salir de los últimos puestos y ponerse en camino para buscar torneos internacionales.