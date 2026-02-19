- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por el Torneo Apertura: cuándo juegan, hora y canal
Boca Juniors recibe a Racing en La Bombonera por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y dónde ver el partido.
Los clubes Boca Juniors vs. Racing juegan EN VIVO este viernes un partido de infarto por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: Lanús vs. Flamengo EN VIVO HOY por la Recopa Sudamericana: horarios y dónde ver el partido
Luego de dos meses, Boca Juniors y Racing vuelven a verse las caras en La Bombonera. La última vez que se enfrentaron fue en diciembre del año pasado por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando la 'Academia' dio el batacazo eliminando al 'Xeneize' con gol de Adrián Martínez.
En la actualidad, los dirigidos por Claudio Úbeda están en el séptima lugar del grupo A, a un punto de quedarse fuera de la zona de los playoffs, por lo que una victoria en casa es importante. Sin embargo, lo tendrán que hacer sin la presencia de su capitán Leandro Paredes, quien se lesionó en la fecha anterior contra Platense.
Convocados de Boca Juniors ante Racing.
Por su parte, los pupilos de Gustavo Costas están urgidos de un triunfo porque están en el noveno puesto del grupo B, fuera de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. No obstante, han empezado a mejorar su moral debido a las dos victorias consecutivas ante Argentinos Juniors y Banfield.
Boca Juniors vs. Racing: horario del partido
- México y Centroamérica: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- España: 24:00 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Racing?
- Argentina: TNT Sports Premium y MAX
- Brasil: ESPN, Disney Plus, Zapping y Sky Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
Boca Juniors vs. Racing: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Estas son las cuotas que ofrecen las casas de apuestas para el partido de Boca Juniors contra Racing:
|Casas de apuestas
|Boca Juniors
|Empate
|Racing
|Betsson
|2.30
|2.92
|3.50
|Betano
|2.32
|2.95
|3.60
|Bet365
|2.25
|3.00
|3.50
|1XBET
|2.27
|2.95
|3.47
|Coolbet
|2.30
|3.10
|3.50
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90