Boca Juniors vs. Racing EN VIVO por el Torneo Apertura: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Boca Juniors vs. Racing juegan EN VIVO este viernes un partido de infarto por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Luego de dos meses, Boca Juniors y Racing vuelven a verse las caras en La Bombonera. La última vez que se enfrentaron fue en diciembre del año pasado por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando la 'Academia' dio el batacazo eliminando al 'Xeneize' con gol de Adrián Martínez.

En la actualidad, los dirigidos por Claudio Úbeda están en el séptima lugar del grupo A, a un punto de quedarse fuera de la zona de los playoffs, por lo que una victoria en casa es importante. Sin embargo, lo tendrán que hacer sin la presencia de su capitán Leandro Paredes, quien se lesionó en la fecha anterior contra Platense.

Convocados de Boca Juniors ante Racing.

Por su parte, los pupilos de Gustavo Costas están urgidos de un triunfo porque están en el noveno puesto del grupo B, fuera de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. No obstante, han empezado a mejorar su moral debido a las dos victorias consecutivas ante Argentinos Juniors y Banfield.

Boca Juniors vs. Racing: horario del partido

México y Centroamérica: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

España: 24:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Racing?

Argentina: TNT Sports Premium y MAX

Brasil: ESPN, Disney Plus, Zapping y Sky Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Fanatiz y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Boca Juniors vs. Racing: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Estas son las cuotas que ofrecen las casas de apuestas para el partido de Boca Juniors contra Racing: