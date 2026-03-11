Guerrero pidió la convocatoria a la selección peruana de dos figuras de Alianza: "Esperemos que estén"

En la previa de los partidos amistosos de la selección peruana, Paolo Guerrero alzó la voz y destacó el rendimiento de algunos de los futbolistas de Alianza Lima; sin embargo, dos nombres fueron los que pidió para ser parte de la primera convocatoria de Mano Menezes. El DT brasileño estuvo en Matute para el partido ante Melgar que los íntimos se llevaron por 3-1.

Alianza Lima finalmente pudo ofrecer un partido redondo a su hinchada y fue ante Melgar. Durante el desarrollo de este partido, varios jugadores demostraron que son serios candidatos a estar en la selección si juegan en sus posiciones. Paolo Guerrero, referente blanquiazul, no quiso hablar sobre si aceptaría una convocatoria, pero no dejó pasar la oportunidad para elogiar a dos de sus compañeros.

Paolo Guerrero pidió la convocatoria a la selección de dos jugadores de Alianza

A Paolo Guerrero se le preguntó si ve a Jairo Vélez siendo convocado con Mano Menezes y su respuesta fue clara. Para el ‘Depredador’, el fichaje de Alianza Lima se merece ser convocado, al igual que Marco Huamán. Ambos futbolistas han demostrado ser piezas importantes en el equipo blanquiazul y podrían traer grandes alegrías a la selección peruana.

“Sí, claro (si le gustaría ver a Vélez en la selección). Es un gran jugador, lo viene demostrando cada partido y así muchos chicos que pueden estar en esta convocatoria y esperemos que estén porque vienen haciendo muy bien las cosas. En el caso de Huamán que viene muy bien, muy parejo y así muchos casos más. Sería importante que se sumen a la selección varios compañeros”, indicó Paolo Guerrero tras la victoria ante Melgar.

(Video: Jax Latin Media)

Paolo Guerrero revela si aceptará convocatoria

Ante la expectativa sobre la lista de convocados que anunciará Mano Menezes, Paolo Guerrero optó por no dar más detalles al respecto y señaló que se le daba dar más oportunidades a futbolistas jóvenes.

“No, por favor. Que los jóvenes tengan su rodaje internacional, porque lo necesitan. Espero y quiero como peruano que a la selección le vaya bien. Se vienen dos partidos bonitos contra Senegal y Honduras, tienen la posibilidad de atraer a la gente. Esperamos que tenga un rodaje nacional que se necesita”, indicó el histórico delantero.