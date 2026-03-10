Universitario descarta llegada de delantero peruano que juega en el exterior: "No hay negociación"

Universitario de Deportes quiere reforzarse antes de que cierre el libro de pases en la Liga 1 debido a que las cosas no vienen saliéndole como quisiera en el campeonato nacional. En ese sentido, se supo recientemente que está tras los pasos de Bryan Reyna, pero ahora se confirmó que en tienda crema está descartada la llegada de delantero peruano que viene jugando en el extranjero actualmente.

El conocido periodista Gustavo Peralta sostuvo diálogo con Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX, donde confirmó que en tienda crema no contemplan la contratación de un conocido atacante nacional que se encuentra brillando y anotando en Israel. Nos referimos a Adrián Ugarriza, hombre que recientemente ha conformado la selección peruana en duelos amistosos.

“No hay negociación. La 'U' está esperando que esté libre, ahí podemos conversar”, indicó el mencionado comunicador, por lo que de momento ‘Uga’ no llegará a Universitario de Deportes. Eso sí, no está descartado para un futuro cuando termine su contrato con el Ironi Kiryat Shmona. Recordemos que el ex Sporting Cristal quiere deshacer su vínculo legal por el conflicto bélico que existe en medio oriente.

El contrato de Adrián Ugarriza con su club en Israel termina el 30 de junio del 2027, pero la ‘U’ no necesita esperar ese lapso necesariamente. Resulta que, si la situación persiste complicada en medio oriente, el equipo podría terminar liberándolo antes de lo previsto y ahí recién entrará en el radar del conjunto crema para regresar a la Liga 1.

