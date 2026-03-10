- Hoy:
ALERTA con USCIS en EE. UU.: anuncian nueva edición del Formulario I-129, ¿de qué trata la petición de Trabajador No Inmigrante?
USCIS ha sorprendido al lanzar una nueva versión del Formulario I-129 en EE. UU., destinado a la Petición de Trabajador No Inmigrante. ¿Cuáles son los cambios?
Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impactó a todos los extranjeros con el anuncio de una nueva edición del Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante. Esta actualización se ha llevado a cabo en medio del proceso de las loterías de visas H-1B y la implementación de una ponderación salarial a partir de este año. AQUÍ todo lo que debes saber.
Anuncian nueva edición del Formulario I-129, ¿de qué trata la petición de Trabajador No Inmigrante de USCIS?
USCIS señaló que esta modificación está vinculada al proceso de lotería de visas H-1B. Los interesados tendrán que utilizar el nuevo formulario para cualquier solicitud que tenga matasellos del 1 de abril de 2026 en adelante, fecha que coincide con el inicio de la presentación de casos H-1B, los cuales estarán sujetos al límite máximo establecido para el año fiscal 2027.
‘Ogletree Deakins’ y otros portales revelaron que, desde el 1 de abril de 2026, los peticionarios tendrán que utilizar la nueva edición del Formulario I-129. Asimismo, USCIS rechazará las solicitudes realizadas en la edición anterior del formulario que tengan matasellos de esa fecha o posterior.
Bajo este contexto, se ha informado también que todos los solicitantes sujetos al límite H-1B deberán verificar la alineación del nivel salarial según los requisitos del trabajo para la LCA y el Formulario I-129 para evitar RFE o denegaciones.
Este nuevo formulario exige estos datos necesarios de los solicitantes
La reciente actualización del Formulario I-129 impone a los solicitantes la obligación de exponer todos los requisitos laborales de manera directa y clara. Entre la información que deben incluir figuran las siguientes:
- El nivel educativo mínimo requerido, que puede ser una licenciatura o maestría.
- Los campos de estudio específicos.
- Los años de experiencia laboral necesarios.
- Las habilidades especiales que se demandan para el puesto.
Además, si el cargo implica supervisión, es necesario que se explique cuántas personas estarán bajo la responsabilidad del empleado y sus respectivos cargos.
En tanto, en el caso de las solicitudes H-1B que están sujetas a un límite salarial, los solicitantes deben revisar minuciosamente el nivel salarial indicado en la LCA y los requisitos laborales del Formulario I-129 para asegurar su precisión. Con ello, se evitan muchos inconvenientes y atrasos.
