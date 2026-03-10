Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impactó a todos los extranjeros con el anuncio de una nueva edición del Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante. Esta actualización se ha llevado a cabo en medio del proceso de las loterías de visas H-1B y la implementación de una ponderación salarial a partir de este año. AQUÍ todo lo que debes saber.

Anuncian nueva edición del Formulario I-129, ¿de qué trata la petición de Trabajador No Inmigrante de USCIS?

USCIS señaló que esta modificación está vinculada al proceso de lotería de visas H-1B. Los interesados tendrán que utilizar el nuevo formulario para cualquier solicitud que tenga matasellos del 1 de abril de 2026 en adelante, fecha que coincide con el inicio de la presentación de casos H-1B, los cuales estarán sujetos al límite máximo establecido para el año fiscal 2027.

‘Ogletree Deakins’ y otros portales revelaron que, desde el 1 de abril de 2026, los peticionarios tendrán que utilizar la nueva edición del Formulario I-129. Asimismo, USCIS rechazará las solicitudes realizadas en la edición anterior del formulario que tengan matasellos de esa fecha o posterior.

Bajo este contexto, se ha informado también que todos los solicitantes sujetos al límite H-1B deberán verificar la alineación del nivel salarial según los requisitos del trabajo para la LCA y el Formulario I-129 para evitar RFE o denegaciones.

Este nuevo formulario exige estos datos necesarios de los solicitantes

La reciente actualización del Formulario I-129 impone a los solicitantes la obligación de exponer todos los requisitos laborales de manera directa y clara. Entre la información que deben incluir figuran las siguientes:

El nivel educativo mínimo requerido, que puede ser una licenciatura o maestría.

Los campos de estudio específicos.

Los años de experiencia laboral necesarios.

Las habilidades especiales que se demandan para el puesto.

Además, si el cargo implica supervisión, es necesario que se explique cuántas personas estarán bajo la responsabilidad del empleado y sus respectivos cargos.

En tanto, en el caso de las solicitudes H-1B que están sujetas a un límite salarial, los solicitantes deben revisar minuciosamente el nivel salarial indicado en la LCA y los requisitos laborales del Formulario I-129 para asegurar su precisión. Con ello, se evitan muchos inconvenientes y atrasos.