Alianza Lima sorprende a todos y se rinde ante exjugador de Universitario: "Figura"

Alianza Lima consiguió una importante victoria frente a Melgar, elenco dirigido por Juan Máximo Reynoso, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el partido, los blanquiazules no dudaron en elogiar a un jugador que tuvo una gran actuación frente a los rojinegros: el ex Universitario de Deportes, Jairo Vélez.

El volante obtuvo una puntuación de 9.4, debido a que marcó un gol y aportó una asistencia para que Renzo Garcés anotara el 3-1 y sentenciara el resultado, con el cual Alianza Lima se coloca primero en la tabla de posiciones. Tras este buen rendimiento, los blanquiazules se rindieron ante Vélez mediante un post en redes sociales.

Alianza Lima se rinde ante Jairo Vélez

Vía redes sociales, el conjunto blanquiazul destacó el gran rendimiento frente a Melgar del ex Universitario con un video donde se ve la jugada que se orquestó para que terminara en su gol, acompañado de la frase “figura Vélez”.

¿Hasta cuando es el contrato de Jairo Vélez?

Jairo Vélez tiene contrato con el conjunto blanquiazul hasta diciembre de 2028. Como se recuerda, tras su préstamo por la ‘U’, volvió a César Vallejo, donde finalmente terminó siendo vendido al conjunto de La Victoria.

Próximos partido de Alianza Lima

Para esta semana, Alianza Lima deberá viajar al Cusco para medirse ante Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura.