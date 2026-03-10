0
¿Indirecta? Fernando Gaibor sorprende con potente mensaje: "Un líder no..."

Alianza Lima logró una victoria clave ante Melgar por 3-1, posicionándose como líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el jugador ecuatoriano sorprendió con este mensaje.

Antonio Vidal
Fernando Gaibor dejó sorpresivo mensaje. Foto: difusión
Alianza Lima consiguió un importante triunfo frente a Melgar el pasado lunes 9 de marzo por la fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que terminó 3-1 a favor de los dirigidos por Pablo Guede. Con esta gran victoria, el elenco íntimo se coloca puntero en la tabla de posiciones.

Sin embargo, a pesar de este resultado, Fernando Gaibor sorprendió con un potente mensaje en redes sociales que hizo pensar a la hinchada que podrían existir problemas en la interna del equipo, debido a la magnitud del mensaje, donde resalta cómo debe ser un “líder”.

Fernando Gaibor sorprendió con potente mensaje tras victoria de Alianza Lima

Un líder no crea separación.Un verdadero líder junta a las personas”, fue la publicación del jugador de 34 años que causó sorpresa entre los hinchas blanquiazules. Tras la victoria en el estadio Alejandro Villanueva, no se esperaban que el mediocentro mandara esta posible indirecta.

Mensaje de Fernando Gaibor. Foto: Instagram

Rendimiento de Fernando Gaibor en Alianza Lima

Fernando Gaibor en lo que va del Torneo Apertura, ha disputado un total de cinco partidos. El ecuatoriano ha sido uno de los ejes en el esquema de Pablo Guede en el mediocampo.

Próximo partido de Alianza Lima

Para esta semana, Alianza Lima tendrá que viajar al Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, encuentro por la fecha 7 del Apertura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

