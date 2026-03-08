Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de Copa Libertadores

Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses llegan a Matute con una ligera ventaja en el marcador tras haber vencido por la mínima en territorio venezolano, por lo que ahora buscarán sellar su clasificación a la fase de grupos. Por ello, te contamos qué canal transmitirá este enfrentamiento definitorio.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Carabobo

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. De esta manera, esta emocionante llave definitoria se podrá seguir EN DIRECTO ONLINE por vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus. Es importante precisar que deberás tener una suscripción premium para acceder a este servicio.

¿Dónde ver EN VIVO partido Sporting Cristal vs Carabobo?

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: ESPN y Disney Plus.

Panamá: ESPN y Disney Plus.

España: LaLiga Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Sporting Cristal a la definición ante Carabobo?

Sporting Cristal asume el compromiso ante Carabobo FC con la obligación de poder sellar su pase a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores tras vencer por la mínima en la ida gracias a un gol de penal de Yoshimar Yotún, aunque deberán lidiar con la fatiga acumulada por la seguidilla de partidos.

Sporting Cristal venció por la mínima a Carabobo en la ida de la Copa Libertadores

La escuadra comandada por Paulo Autuori tiene la motivación de haber sumado dos victorias consecutivas, la última por un 3-1 ante Alianza Atlético en la Liga 1. Además, la buena noticia para los rimenses es que recuperaron a algunas figuras transcendentales como Gabriel Santana, quien se perfila a seguir siendo titular.

¿Cómo se define al ganar si Sporting Cristal y Carabobo empatan?

De acuerdo a lo estipulado por la Conmebol, si Sporting Cristal y Carabobo terminan igualados en el marcador global, el ganador se definirá desde los penales, por lo que no existirán tiempos extras ni habrá gol de visitante. Una situación que puede poner gran emoción en este encuentro.