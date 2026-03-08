Ministerio de Cultura toma decisión ante presunto racismo en Sporting Cristal vs Alianza Atlético

En las últimas horas, el Ministerio de Cultura se pronunció de manera oficial ante lo sucedido en el Estadio Alberto Gallardo por el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana. El ente nacional tomó conocimiento del presunto acto racista de Franco Coronel contra Cristiano Da Silva, por lo que anunció medidas a través de un comunicado en sus redes sociales.

En primera instancia, rechaza este tipo de acciones por las que se viene luchando día a día; no solo a nivel local, sino global. Ya hay acontecimientos que se han dado en diversas partes del mundo, por lo que ahora se esperan severas medidas contra el futbolista argentino, de comprobarse que realmente hubo un insulto racista al lateral brasileño.

Desde el lado del Ministerio de Cultura, toman la firme decisión de seguir paso a paso las investigaciones de este suceso en el estadio Alberto Gallardo. Asimismo, estarán a la par de lo que determinen las autoridades deportivas respectivas, como la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

“El Ministerio de Cultura expresa su más enérgico rechazo al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, en el que el jugador (Cristiano) Rafael da Silva habría recibido una agresión verbal de connotación racista por parte de Franco Coronel. [...] El Ministerio de Cultura hará seguimiento a las investigaciones y a las sanciones que adopten la FPF, la Liga 1, la CONAR y los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, a fin de asegurar que los hechos sean sancionados con la debida diligencia“, se lee en el comunicado.

(VIDEO: L1 MAX)

Sporting Cristal confirmó denuncia a Franco Coronel por actos de racismo

Mediante un comunicado en redes sociales, Sporting Cristal tomó medidas ante el acto de racismo de Franco Coronel sobre Cristiano Da Silva. Se espera que las autoridades determinen una sanción al argentino que viste la camiseta de Alianza Atlético de Sullana.

“Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor claridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley“, se puede leer en el comunicado.