Sporting Cristal: Abogado deportivo revela sanción que puede recibir Coronel por presunto racismo

Sporting Cristal vivió un duro momento al cierre del partido ante Alianza Atlético de Sullana por presunto acto racista del futbolista Franco Coronel a Cristiano Da Silva. Este hecho ha repercutido internacionalmente, por lo que ahora el reconocido abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, se pronunció públicamente para aclarar las medidas que puede recibir el argentino del cuadro 'Vendaval'.

Abogado deportivo revela posibles sanciones a Franco Coronel

A través de su cuenta oficial de ‘X‘, Marcelo Bee Sellares respondió al comunicado que brindó Sporting Cristal luego de hacer la denuncia respectiva por los presuntos comentarios racistas del delantero argentino hacia el lateral brasileño. En primera instancia, aclara el panorama de la situación e indica que las medidas son “proporcionales“.

“Racismo en el fútbol peruano: posibles consecuencias. El Club Sporting Cristal denunció un insulto racista contra su jugador Cristiano Da Silva, presuntamente por el jugador Franco Coronel, en un partido ante Alianza Atlético. La Comisión Disciplinaria evaluará el caso con la máxima celeridad. El TAS, en su jurisprudencia, ha subrayado que el racismo es una infracción gravísima en el deporte.”, informó el especialista en derecho deportivo.

De esta manera, se aguarda un pronunciamiento inmediato de la Comisión Disciplinaria de la FPF, ya que es un hecho que se ha presentado entre jugadores que están en el mismo campo de juego. Estos casos de racismo usualmente se presenciaban desde la tribuna a los futbolistas, pero este suceso es de gravedad al ser personas de la misma profesión.

Sporting Cristal reveló qué le dijo Franco Coronel a Cristiano Da Silva

En zona mixta del Estadio Alberto Gallardo, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, se dirigió a la prensa para informar que presentarán una denuncia sobre el presunto acto de racismo de Franco Coronel a Cristiano Da Silva. Siguiendo esa línea, indicó que el argentino le dijo “Cê é um macaco”.