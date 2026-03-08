Prensa argentina critica acto de racismo de Franco Coronel en fútbol peruano: "Escándalo"

La victoria de Sporting Cristal se vio empañada luego de que un jugador de Alianza Atlético lanzara un insulto racista hacia Cristiano, jugador de los celestes. Inmediatamente el futbolista brasileño fue a denunciar lo ocurrido y este suceso dio la vuelta al mundo. Lo más insólito fue que al finalizar el encuentro, ambos jugadores se encontraron fuera de la cancha y terminó entre cruces y empujones.

El fútbol peruano fue testigo de un acto de racismo. Todo ocurrió en el Estadio Alberto Gallardo y el protagonista fue el argentino Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético. El partido terminó a favor de los locales, pero poco o nada se habla de la victoria del equipo de Paulo Autuori.

Prensa argentina critica acto de racismo de Franco Coronel

En medio de la investigación que se está realizando a raíz de las palabras de Franco Coronel, quien le habría dicho “cé un macaco (eres un mono)” a Cristiano, la prensa de Argentina se pronunció respecto a la actitud del jugador de su país calificándolo como un “escándalo”.

“La victoria de Sporting Cristal ante Alianza Atlético terminó en un escándalo que sacude a todo el fútbol peruano, con un argentino involucrado. Es por la acusación de racismo realizada por el brasileño Cristiano da Silva, del equipo ganador, hacia el delantero Franco Emir Coronel. Se activó el protocolo de racismo y, posteriormente, se inició una discusión con empujones y cruces entre todos los protagonistas”, dicen en el Diario Olé, uno de los más leídos en Argentina.

(Video: L1 MAX)

Tras lo ocurrido, Sporting Cristal emitió un comunicado para hacer pública su denuncia y exigir sanciones a las autoridades. Asimismo, la Liga 1 también se pronunció al respecto para mostrar su rechazo absoluto ante lo que se vivió en el partido de Sporting Cristal y Alianza Atlético.

Se espera que en los próximos días se realice un pronunciamiento oficial para conocer si finalmente el jugador acusado recibirá una sanción de cara a los próximos partidos en el fútbol peruano.