Alianza Atlético se pronunció tras presunto racismo de su futbolista sobre Cristiano da Silva

El fútbol peruano vivió un tenso momento durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha número 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ya que acusaron al futbolista Franco Coronel de lanzar insultos racistas contra el brasileño Cristiano da Silva.

Por ello, el cuadro norteño decidió pronunciarse con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales y pidió se hagan las respectivas investigaciones, pero no aceptó o negó que su futbolista haya tenido esa actitud frente a su compañero de oficio. El volante del Rímac asegura que lo llamaron ‘macaco’ (mono).

Alianza Atlético se pronunció sobre Franco Coronel

“Alianza Atlético rechaza y condena de manera categórica cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos. Nuestra institución promueve el respeto, la inclusión y los valores que representa el fútbol”, precisó mediante un comunicado.

Alianza Atlético y su mensaje.

“En relación con los hechos que vienen circulando públicamente, exhortamos a que se realicen las investigaciones correspondientes basadas en evidencias claras y verificables, que permitan esclarecer lo ocurrido. El Club se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y actuará conforme a los principios y valores que nos representan”, agregó, tomando cartas en el asunto por lo sucedido con Sporting Cristal.

De esta forma, Alianza Atlético se sumó a la lucha contra el racismo en el deporte y pide se haga justicia, pero no especificó si considera culpable o no a Franco Coronel y tampoco qué le sucederá dentro del plantel.