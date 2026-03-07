Alianza Atlético se pronunció tras presunto racismo de su futbolista sobre Cristiano da Silva

0
Alianza Atlético dejó un mensaje luego del presunto acto de racismo de Franco Coronel sobre Cristiano da Silva de Sporting Cristal .

Francisco Esteves
Alianza Atlético se pronunció sobre el caso de Cristiano da Silva.
Alianza Atlético se pronunció sobre el caso de Cristiano da Silva.
El fútbol peruano vivió un tenso momento durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha número 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ya que acusaron al futbolista Franco Coronel de lanzar insultos racistas contra el brasileño Cristiano da Silva.

Por ello, el cuadro norteño decidió pronunciarse con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales y pidió se hagan las respectivas investigaciones, pero no aceptó o negó que su futbolista haya tenido esa actitud frente a su compañero de oficio. El volante del Rímac asegura que lo llamaron ‘macaco’ (mono).

Alianza Atlético se pronunció sobre Franco Coronel

Alianza Atlético rechaza y condena de manera categórica cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos. Nuestra institución promueve el respeto, la inclusión y los valores que representa el fútbol”, precisó mediante un comunicado.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Alianza Atlético y su mensaje.

En relación con los hechos que vienen circulando públicamente, exhortamos a que se realicen las investigaciones correspondientes basadas en evidencias claras y verificables, que permitan esclarecer lo ocurrido. El Club se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y actuará conforme a los principios y valores que nos representan”, agregó, tomando cartas en el asunto por lo sucedido con Sporting Cristal.

De esta forma, Alianza Atlético se sumó a la lucha contra el racismo en el deporte y pide se haga justicia, pero no especificó si considera culpable o no a Franco Coronel y tampoco qué le sucederá dentro del plantel.

