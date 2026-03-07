Paulo Autuori estalló contra jueza que minimizó lo sucedido con Cristiano: "Dijo que ..."

En conversación con los medios, el entrenador de Sporting Cristal se pronunció sobre lo sucedido durante el encuentro contra Alianza Atlético. Paulo Autuori lamentó este presunto acto de racismo denunciado por el club celeste, señalando que este tipo de situaciones no deben ocurrir.

No obstante, llamó la atención cuando se refirió al cuerpo arbitral, señalando que la jueza de línea minimizó lo sucedido con Cristiano Da Silva, tras denunciar este acto por parte de Franco Coronel.

“Más allá de ser un rival, es una persona. Lo que no puede pasar es que la jueza de línea diga que no importa (el presunto acto de racismo). Eso nos dio más bronca”, fueron las palabras de Autuori, quien no dudó en manifestar su fastidio por la actitud de la jueza.

Paulo Autuori sobre la exigente carga de partidos

En otro momento, el entrenador brasileño no dudó en referirse a la exigente carga de partidos que vienen afrontando los rimenses tanto a nivel local como internacional.

“Una de las justificaciones para el aumento del cupo de extranjeros es que los equipos peruanos deben estar fortalecidos para los encuentros de CONMEBOL. Para el fútbol peruano las competencias internacionales son importantes, pero la Federación Peruana de Fútbol una vez más no muestra equidad”, explicó.

“Es el séptimo partido en 21 días, cada tres días estamos jugando. No hay nada que lamentar, pero la FPF debe cuidar esto con antelación”, sentenció Autuori.