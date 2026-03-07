- Hoy:
DT de Alianza Atlético lanzó duro comentario sobre Sporting Cristal: "Con 9..."
El entrenador de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, dejó un fuerte comentario sobre Sporting Cristal tras la derrota por la Liga 1.
El partido entre Sporting Cristal ante Alianza Atlético por la Liga 1 ha sido de los más fuertes de la fecha, ya que tuvo de todo: goles, emociones, expulsiones y hasta, lamentablemente, polémica. En medio de todo ello, el director técnico de los del Norte, Federico Urciuoli, soltó un fuerte comentario sobre los celestes.
PUEDES VER: Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano
El cuadro de Sullana sufrió la expulsión de José Villegas a los 53' y la de Román Gastón a los 89' minutos, por lo que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y con dos en los últimos momentos del compromiso. Esto no pasó desapercibido por el entrenador argentino.
“Estuvimos al borde de empatarlo con 9 hombres”, indicó Federico Urciuoli en conferencia de prensa una vez culminado el compromiso en el Estadio Alberto Gallardo, destacando que dieron pelea hasta el final y minimizando el rendimiento de Sporting Cristal en condición de local.
Por su parte, el cuadro celeste actuó una vez acabado el partido y exigió una sanción ejemplar contra Franco Coronel por haber, supuestamente, insultado de forma racista a Cristiano da Silva. Si se confirma puede caerle un duro castigo al futbolista de Alianza Atlético.
Sporting Cristal pide castigo para Franco Coronel
Sporting Cristal y su comunicado.
“Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor claridad estos hechos y que e apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley”, indicó Sporting Cristal mediante un comunicado.
