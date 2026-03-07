0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

DT de Alianza Atlético lanzó duro comentario sobre Sporting Cristal: "Con 9..."

El entrenador de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, dejó un fuerte comentario sobre Sporting Cristal tras la derrota por la Liga 1.

Francisco Esteves
El DT de Alianza Atlético soltó duro comentario.
El DT de Alianza Atlético soltó duro comentario. | Foto: Alianza Atlético.
COMPARTIR

El partido entre Sporting Cristal ante Alianza Atlético por la Liga 1 ha sido de los más fuertes de la fecha, ya que tuvo de todo: goles, emociones, expulsiones y hasta, lamentablemente, polémica. En medio de todo ello, el director técnico de los del Norte, Federico Urciuoli, soltó un fuerte comentario sobre los celestes.

Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético.

PUEDES VER: Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano

El cuadro de Sullana sufrió la expulsión de José Villegas a los 53' y la de Román Gastón a los 89' minutos, por lo que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y con dos en los últimos momentos del compromiso. Esto no pasó desapercibido por el entrenador argentino.

Estuvimos al borde de empatarlo con 9 hombres”, indicó Federico Urciuoli en conferencia de prensa una vez culminado el compromiso en el Estadio Alberto Gallardo, destacando que dieron pelea hasta el final y minimizando el rendimiento de Sporting Cristal en condición de local.

Por su parte, el cuadro celeste actuó una vez acabado el partido y exigió una sanción ejemplar contra Franco Coronel por haber, supuestamente, insultado de forma racista a Cristiano da Silva. Si se confirma puede caerle un duro castigo al futbolista de Alianza Atlético.

Sporting Cristal pide castigo para Franco Coronel

Sporting Cristal, Liga 1

Sporting Cristal y su comunicado.

Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor claridad estos hechos y que e apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley”, indicó Sporting Cristal mediante un comunicado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

  2. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano