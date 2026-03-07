DT de Alianza Atlético lanzó duro comentario sobre Sporting Cristal: "Con 9..."

El partido entre Sporting Cristal ante Alianza Atlético por la Liga 1 ha sido de los más fuertes de la fecha, ya que tuvo de todo: goles, emociones, expulsiones y hasta, lamentablemente, polémica. En medio de todo ello, el director técnico de los del Norte, Federico Urciuoli, soltó un fuerte comentario sobre los celestes.

PUEDES VER: Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano

El cuadro de Sullana sufrió la expulsión de José Villegas a los 53' y la de Román Gastón a los 89' minutos, por lo que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y con dos en los últimos momentos del compromiso. Esto no pasó desapercibido por el entrenador argentino.

“Estuvimos al borde de empatarlo con 9 hombres”, indicó Federico Urciuoli en conferencia de prensa una vez culminado el compromiso en el Estadio Alberto Gallardo, destacando que dieron pelea hasta el final y minimizando el rendimiento de Sporting Cristal en condición de local.

Por su parte, el cuadro celeste actuó una vez acabado el partido y exigió una sanción ejemplar contra Franco Coronel por haber, supuestamente, insultado de forma racista a Cristiano da Silva. Si se confirma puede caerle un duro castigo al futbolista de Alianza Atlético.

Sporting Cristal pide castigo para Franco Coronel

Sporting Cristal y su comunicado.

“Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor claridad estos hechos y que e apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley”, indicó Sporting Cristal mediante un comunicado.