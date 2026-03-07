- Hoy:
Cristiano espero y 'parchó' a jugador de Alianza Atlético tras supuesto insulto racista
Tras finalizar el encuentro, Cristiano Da Silva fue el primer jugador en abandonar el terreno de juego entre lágrimas.
Un desafortunado momento se vivió cuando el árbitro Daniel Ureta paralizó las acciones para realizar el símbolo del protocolo antirracismo, debido a presuntos insultos racistas del jugador Franco Coronel hacia Cristiano Da Silva. Esto ocurrió durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 6 del Torneo Apertura.
Tras estos hechos, el jugador brasileño se retiró del campo de juego entre lágrimas al finalizar el compromiso, que terminó 3-1 a favor de los rimenses. Sin embargo, después del encuentro, Da Silva no dudó en esperar a Coronel para recriminarle esta acción, generando otro tenso momento.
PUEDES VER: Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes tras presunto racismo contra Cristiano
Cristiano Da Silva encaró a Franco Coronel tras el Sporting Cristal vs Alianza Atlético
Tras el encuentro, se pudo ver al defensor esperando al jugador de Alianza Atlético en la entrada hacia los vestuarios. Durante ese momento se volvió a producir otro tenso episodio que involucró a más personas de ambos conjuntos.
PUEDES VER: Joven promesa del futbol fallece tras ser baleado y abandonado: "Nuestro más sincero pésame"
Tabla de posiciones de la Liga 1 Torneo Apertura
Así queda la tabla de posiciones tras la victoria por 3-1 de los rimenses contra ‘El Vendaval’.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. UTC
|6
|4
|13
|2. Alianza Lima
|5
|4
|13
|3. Universitario
|5
|4
|11
|4. Los Chankas
|5
|3
|11
|5. Melgar
|5
|4
|9
|6. Sporting Cristal
|6
|2
|8
|7. Cienciano
|5
|3
|7
|8. Sport Huancayo
|6
|0
|7
|9. Comerciantes Unidos
|6
|-1
|7
|10. CD Moquegua
|6
|-4
|7
|11. Juan Pablo II
|5
|-5
|7
|12. Alianza Atlético
|6
|-2
|6
|13. FC Cajamarca
|6
|-2
|5
|14. Deportivo Garcilaso
|5
|-1
|5
|15. Sport Boys
|5
|-1
|5
|16. ADT
|5
|-2
|5
|17. Cusco FC
|5
|-1
|4
|18. Atlético Grau
|6
|-5
|4
