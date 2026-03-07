0
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Cristiano espero y 'parchó' a jugador de Alianza Atlético tras supuesto insulto racista

Tras finalizar el encuentro, Cristiano Da Silva fue el primer jugador en abandonar el terreno de juego entre lágrimas.

Antonio Vidal
Cristiano Da Silva espero a Franco Coronel. Foto: composición Líbero/ L1 Max
Un desafortunado momento se vivió cuando el árbitro Daniel Ureta paralizó las acciones para realizar el símbolo del protocolo antirracismo, debido a presuntos insultos racistas del jugador Franco Coronel hacia Cristiano Da Silva. Esto ocurrió durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Tras estos hechos, el jugador brasileño se retiró del campo de juego entre lágrimas al finalizar el compromiso, que terminó 3-1 a favor de los rimenses. Sin embargo, después del encuentro, Da Silva no dudó en esperar a Coronel para recriminarle esta acción, generando otro tenso momento.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se fueron a los golpes.

Cristiano Da Silva encaró a Franco Coronel tras el Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Tras el encuentro, se pudo ver al defensor esperando al jugador de Alianza Atlético en la entrada hacia los vestuarios. Durante ese momento se volvió a producir otro tenso episodio que involucró a más personas de ambos conjuntos.

Falleció joven promesa del fútbol. Foto: composición Líbero

Tabla de posiciones de la Liga 1 Torneo Apertura

Así queda la tabla de posiciones tras la victoria por 3-1 de los rimenses contra ‘El Vendaval’.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. UTC6413
2. Alianza Lima5413
3. Universitario5411
4. Los Chankas5311
5. Melgar549
6. Sporting Cristal628
7. Cienciano537
8. Sport Huancayo607
9. Comerciantes Unidos6-17
10. CD Moquegua6-47
11. Juan Pablo II5-57
12. Alianza Atlético6-26
13. FC Cajamarca6-25
14. Deportivo Garcilaso5-15
15. Sport Boys5-15
16. ADT5-25
17. Cusco FC5-14
18. Atlético Grau6-54

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

