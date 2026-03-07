¿A qué hora salen los resultados del Examen de Admisión de la UNMSM HOY, 7 de marzo?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha anunciado que este sábado 7 de marzo se llevó a cabo el primer Examen de Admisión para las áreas D (Ciencias Económicas) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales) en la institución educativa.

Ante ello, ya muchos de los aspirantes que rindieron la prueba este primer fin de semana, se encuentran a la expectativa por conocer cuáles fueron los resultados obtenidos y qué puntaje se alcanzó, de acuerdo a la información brindada por la Decana de América.

Como se sabe, todavía faltan 3 fechas más de esta evaluación, las cuales están programadas para realizarse el 8, 14 y 15 de marzo de 2026, distribuyéndose en las demás áreas que faltan por presentarse. ¡Revisa AQUÍ desde qué hora tendrás los resultados disponibles!

Examen de Admisión de la UNMSM fue este 7 de marzo de 2026 para área D y E

¿A qué hora salen los resultados del Examen de Admisión 2026-2 de la UNMSM?

Los resultados del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pueden ser verificados a través de la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este sábado 7 de marzo por la noche.

De acuerdo a lo que se sabe, esta data suele estar ya lista para ser consultada desde las 06:00 p.m o 07:00 p.m del mismo día en el que se ha ejecutado la prueba de admisión.

¿Dónde ver los resultados del Examen de Admisión 2026-2 de la UNMSM?

Podrás revisar los resultados de la prueba desde la plataforma oficial de la UNMSM, AQUÍ te compartimos el LINK oficial para consulta: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/

Examen de admisión de la UNMSM