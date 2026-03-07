- Hoy:
¿A qué hora salen los resultados del Examen de Admisión de la UNMSM HOY, 7 de marzo?
El Examen de Admisión para las primeras áreas de la UNMSM, ya fue tomado este sábado 7 de marzo y AQUÍ podrás consultar los resultados.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha anunciado que este sábado 7 de marzo se llevó a cabo el primer Examen de Admisión para las áreas D (Ciencias Económicas) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales) en la institución educativa.
Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos
Ante ello, ya muchos de los aspirantes que rindieron la prueba este primer fin de semana, se encuentran a la expectativa por conocer cuáles fueron los resultados obtenidos y qué puntaje se alcanzó, de acuerdo a la información brindada por la Decana de América.
Como se sabe, todavía faltan 3 fechas más de esta evaluación, las cuales están programadas para realizarse el 8, 14 y 15 de marzo de 2026, distribuyéndose en las demás áreas que faltan por presentarse. ¡Revisa AQUÍ desde qué hora tendrás los resultados disponibles!
Examen de Admisión de la UNMSM fue este 7 de marzo de 2026 para área D y E
¿A qué hora salen los resultados del Examen de Admisión 2026-2 de la UNMSM?
Los resultados del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pueden ser verificados a través de la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este sábado 7 de marzo por la noche.
De acuerdo a lo que se sabe, esta data suele estar ya lista para ser consultada desde las 06:00 p.m o 07:00 p.m del mismo día en el que se ha ejecutado la prueba de admisión.
¿Dónde ver los resultados del Examen de Admisión 2026-2 de la UNMSM?
Podrás revisar los resultados de la prueba desde la plataforma oficial de la UNMSM, AQUÍ te compartimos el LINK oficial para consulta: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/
Examen de admisión de la UNMSM
- Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
- Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
- Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).
- Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, Especialidad Medicina Humana).
