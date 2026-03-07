- Hoy:
Temblor en Perú HOY, sábado 7 de marzo: dónde fue el último sismo, magnitud y reporte del IGP
Revisa el reporte del IGP con los sismos registrados este sábado 7 de marzo en el país: revisa magnitud, epicentro y hora de cada temblor. ¡Mantente informado!
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte el reporte actualizado de los sismos que podrían registrarse durante este sábado 7 de marzo en distintas regiones del país. A través de esta nota podrá conocer la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico, datos clave para mantener a la población informada y preparada ante cualquier eventualidad.
Temblor en Perú HOY, sábado 7 de marzo EN VIVO según IGP
Temblor en Ayacucho HOY, sábado 7 de marzo
- Fecha y Hora Local: 07/03/2026 10:05:17
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 18km
- Latitud: -13.61
- Longitud: -74.30
- Intensidad: II-III Chuschi Referencia: 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacucho
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y buscar una zona segura dentro del lugar donde te encuentres. Las autoridades como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y protegerse debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural.
Si estás en la calle, debes mantenerte lejos de postes, cables eléctricos y edificios; mientras que si conduces, lo ideal es detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que termine el movimiento. Tras el sismo, se aconseja revisar posibles daños, evitar usar ascensores y seguir las indicaciones de las autoridades.
¿Cuál ha sido el terremoto de mayor magnitud en Perú?
El terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del Perú fue el ocurrido el 31 de mayo de 1970, conocido como el Terremoto de Áncash de 1970. Este sismo alcanzó una magnitud de 7,9 en la escala de Richter y tuvo su epicentro frente a la costa de la región Áncash.
El movimiento telúrico provocó un gigantesco alud desde el nevado Nevado Huascarán, que sepultó la ciudad de Yungay y varias localidades cercanas. La tragedia dejó alrededor de 70.000 fallecidos y más de 20.000 desaparecidos, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más devastadores en la historia del país.
