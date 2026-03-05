0

Temblor en Perú hoy, jueves 5 de marzo: sigue EN VIVO la relación de sismos registrados por IGP

Revisa aquí el reporte completo de sismos que se registran hoy, jueves 5 de marzo, en Perú.

Nicole Calderón
Temblor en Perú hoy, jueves 5 de marzo
Temblor en Perú hoy, jueves 5 de marzo
Este jueves 5 de marzo de 2026, actualizamos en tiempo real todos los sismos que registre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a nivel nacional. Nuestro reporte incluirá magnitud, hora exacta, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico que ocurra en el territorio peruano, información que es difundida de manera oficial por la entidad científica.

Sismos en Perú hoy, jueves 5 de marzo de 2026

09:57
5/3/2026

Sismo se sintió hoy en Lima

Según el informe de IGP, un sismo de 3.4 grados se sintió esta mañana en Lima.lima

09:56
5/3/2026

Se registró sismo hoy en Arequipa

De acuerdo a IGP, un sismo de 3.5 grados sacudió a Arequipa esta madrugada.

arequipa

09:54
5/3/2026

Bienvenidos a la cobertura de sismos en vivo para hoy

En este espacio podrás conocer cuáles son los sismos que se registran en Perú hoy.

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Esto se debe al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, lo que genera temblores frecuentes, la mayoría de ellos de baja y moderada intensidad. Por ello, es habitual que cada día se registren movimientos que muchas veces no son percibidos por la población.

Recomendaciones clave ante un sismo

Antes del sismo

  • Identifica zonas seguras en casa (columnas, muros estructurales).
  • Ten lista una mochila de emergencia (agua, linterna, radio, botiquín, documentos).
  • Participa en simulacros.

Durante el sismo

  • Mantén la calma.
  • Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.
  • No uses ascensores.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes y cables eléctricos.

Después del sismo

  • Revisa posibles fugas de gas.
  • No difundas información no confirmada.
  • Sigue únicamente reportes oficiales del IGP y autoridades.
Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

