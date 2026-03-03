Temblor HOY, martes 3 de marzo en Perú, Lima: último sismos, magnitud y epicentro, según IGP

HOY, martes 3 de marzo podría registrarse actividad sísmica en distintas zonas del país debido a la constante interacción de las placas tectónicas. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realizará su monitoreo permanente y publicará un reporte oficial actualizado con los eventos ocurridos durante la jornada.

Temblor EN VIVO: sigue en directo los sismo que se registren hoy, 3 de marzo, en Perú 09:44 Bienvenidos a la cobertura de sismos en vivo para hoy En este espacio podrás conocer los últimos sismos registrados hoy, martes 3 de marzo, en Perú.

El IGP dará a conocer datos clave como la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cualquier movimiento telúrico significativo, así como recomendaciones para la población sobre cómo actuar ante temblores. Asimismo, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada por los canales oficiales y reforzar las medidas de prevención ante sismos.

¿Qué hacer durante un sismo?

Si estás dentro de una vivienda o edificio, aléjate de ventanas, espejos y muebles altos, y ubícate en zonas seguras previamente identificadas. Recuerda que no debes usar ascensores ni correr hacia las escaleras mientras el movimiento continúa.

Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas. En caso de estar conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que termine el temblor. Las autoridades como el Instituto Nacional de Defensa Civil recomiendan además contar con una mochila de emergencia y seguir siempre la información oficial.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas tras un desastre. En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas), linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, artículos de higiene, manta o abrigo, silbato, cargador portátil para celular y copias de documentos personales.