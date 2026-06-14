El sorteo del Sinuano continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de apostadores esperan a diario los resultados del Sinuano Día y Noche. Este domingo 14 de junio de 2026, la atención está puesta en la transmisión en vivo y en la publicación oficial de los números ganadores, que se actualizan tras cada edición del sorteo.

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 14 de junio: resultados EN VIVO del último sorteo 09:13 Bienvenidos HOY, domingo 14 de junio de 2026 se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Puedes consultar los resultados y los números ganadores, así como los horarios de juego y la verificación de tu boleto, accediendo al enlace correspondiente. ¡Te deseamos mucha suerte en esta oportunidad!

¿Qué jugó el Sinuano Día este 14 de junio de 2026?

Por ahora, los resultados están pendientes, a la espera de su confirmación en los canales autorizados.

Sinuano Día: pendiente

Sinuano Noche: pendiente

Los resultados oficiales se actualizan en tiempo real una vez finalizado el sorteo, por lo que se recomienda consultar los canales autorizados para evitar información falsa o desactualizada.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se juega todos los días de la semana en horarios establecidos según la jornada. De lunes a sábado, el sorteo se realiza alrededor de las 2.30 p. m.

se juega todos los días de la semana en horarios establecidos según la jornada. De lunes a sábado, el sorteo se realiza El Sinuano Noche se realiza a diario a las 10.30 p. m., de lunes a sábado, y a las 8.30 p. m. los domingos. En fechas festivas, el horario suele ajustarse al de los domingos.

Este sorteo es uno de los pocos en Colombia que mantiene actividad incluso en días festivos, lo que aumenta su popularidad entre los jugadores habituales.

Modalidades de apuesta en el Sinuano

El Sinuano ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a los gustos y presupuestos de cada apostador. Entre sus principales modalidades se encuentran:

Cuatro cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras del número ganador.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden coincidir en cualquier orden.

Dos cifras o "pata": acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o "uña": se gana al acertar la última cifra del resultado.

Quinta balota: modalidad reciente que ofrece premios adicionales al acertar una cifra extra incorporada al sorteo.

Gracias a esta variedad de opciones, el Sinuano se ha consolidado como una de las loterías más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde el juego forma parte de la rutina diaria de muchos apostadores.