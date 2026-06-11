Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 11 de junio EN VIVO: cómo jugó y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo este jueves 11 de junio y aquí podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y el plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 11 de junio: resultados del último sorteo 10:49 Bienvenidos HOY, jueves 11 de junio de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulte AQUÍ los resultados y números ganadores, conozca los horarios de juego y verifique su boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y 10.30 p. m., respectivamente. Los domingos y días festivos, el horario nocturno se adelanta a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Cuáles son los premios del Sinuano de Colombia?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo con la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coincidan con las balotas:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?