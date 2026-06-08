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Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 8 de junio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día y Noche vuelve con una nueva edición que busca premiar a los participantes. ¿Compraste tu boleto? Accede a los resultados AQUÍ.
El Sinuano Día y Noche regresa hoy, lunes 8 de junio de 2026, atrayendo a miles de participantes que anhelan convertirse en ganadores de las dos ediciones del sorteo. Si te interesa la lotería colombiana, es muy importante que estés al tanto de toda la información relacionada, así como de los resultados del sorteo. También puedes consultar AQUÍ las bolillas que serán seleccionadas y los premios.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del domingo 7 de junio: resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 8 de junio EN VIVO: resultados
Bienvenidos
HOY, lunes 8 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Cuáles son los premios oficiales del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Según los informes, los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo a la cantidad de aciertos. A continuación, la lista completa y cuánto puedes ganar:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El sorteo ‘Día y Noche’ de Sinuano se emite de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y a las 10.30 p. m. En contraste, los domingos y feriados, la transmisión nocturna se adelanta a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).
¿Dónde comprar los boletos?
Los boletos del Sinuano están disponibles para su compra en los puntos de venta autorizados de la red de distribuidores en Colombia. Además, los interesados pueden acceder a la compra a través de plataformas digitales que han sido habilitadas por los operadores autorizados.
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